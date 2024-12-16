2024.12.16 07:00

Владелица сельского магазина: новшество следующего года может привести к закрытию сельских магазинов

 
ru.DELFI.lt
Janina Krikštaponienė
Janina Krikštaponienė
ФОТО: Paulius Židonis | Sekundė

В литовских деревнях значительно сократилось число магазинов. Сейчас они чаще закрываются, чем появляются новые. Местные предприниматели считают, что это результат появления удобств - мало у кого нет автомобиля, пишет портал Sekundė.

В Эришкяй магазина не было два года, а сейчас работают два - один открылся летом, а другой - месяц назад.

В Пуоджюнай единственный работавший там магазин закрылся год назад. Староста Виргиниюс Шляжас искал автолавку, которая заезжала бы в Пуоджюнай, однако местные жители сказали, что им такая услуга не нужна, поскольку в автолавке небольшой ассортимент товаров. Жители ездят за продуктами в Пумпенай (7 км), Паистрис или Паневежис.

Хозяйка магазина в Тракишкисе подтвердила, что прибыли не приносит продажа хлеба, колбасы и даже алкоголя. Магазин работает за счет принадлежащего его хозяйке хозяйства по выращиванию улиток.

Panevėžio rajone, Puodžiūnų kaime, nebelieka vienintelės parduotuvės

Два года жители Эришкяй ездили за хлебом 10 км (в Рамигалу или Упите). Полгода назад магазин в деревне снова появился.

„Я опасалась последствий, но все же купила здание, в котором с советского времени работал магазин. Пока не жалею“, – сказала его хозяйка Рима Красаускене.

Сама она живет в деревне Науяроджяй, где работает второй ее магазин.

Красаускене заметила, что жители Эришкяй требовательны к качеству товаров.

„Если кто-то думает, что в сельмагах покупают только самое дешевое, они ошибаются. В Эришкяй люди покупают только самую качественную еду“, – сказала она. По ее словам, когда-то в Эришкяй был даже свой кулинарный цех, это был образцовый населенный пункт, поэтому, видимо, люди привыкли к качественным товарам.

„Мы торгуем не только продуктами, но и хозтоварами. Я заметила, что люди охотно покупают комплекты постельного белья, скатерти“, – сказала Красаускене.

Жители Науяроджяй, по ее словам, больше экономят, что жители Эришкяй.

Kaimo parduotuvė

В 5-6 км от Паневежиса находится деревня Тракишкяй. Здесь магазин принадлежит Янине Крикштапонене. Женщина уже достигла пенсионного возраста, но ей хочется работать.

„Жаль, что покупателей немного. Бывает, что за неделю продаю лишь буханку хлеба и пару упаковок сосисок. Самый популярный товар – алкогольные напитки“, – сказала предприниматель.

В следующем году все сельмаги ждет новшество.

С мая в них должны появиться новые кассовые аппараты. По словам Крикштапонене, они недешевы, кроме того, еще надо научиться работать с ними. Она считает, что такое новшество может привести к закату эры сельских магазинов – из-за небольшого оборота закроются и те, которые сейчас еще работают.

„Наш магазин выживает за счет хозяйства по выращиванию улиток. Я их сама выращиваю. Выращиваем 1,5 тонны улиток в год. Это около 400 кг мяса“, – сказала женщина.

В хозяйство часто приезжают группы туристов. Туристы покупают и изделия из мяса улиток.

„В нашем магазине есть и вареное и сырое мясо улиток, намазки, тушеное мясо улиток, икра и другие изделия“, – сказала Крикштапонене.

Она сама готовит эти изделия.

Janina Krikštaponienė

Магазин в Тракишкяй Крикштапонене открыла в конце ХХ века. Тогда в деревне было 4 магазина и всем им хватало покупателей.

По ее словам 25 лет назад у многих жителей деревни не было автомобиля, поэтому они приходили за покупками в местные магазины - за хлебом и мясом в Паневежис не ездили.

„Сейчас сменилось поколение, мало кто живет без машины. Многие сельчане работают в городе, там покупают все необходимое. Наш магазин им не нужен“, – сказала предприниматель.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии