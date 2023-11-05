Владелица пекарни в Радвилишкес: химию не используем, стремимся к простоте, традициям

"Добро пожаловать в чайную-пекарню", — говорит нам Татьяна, встречая нас в Радвилишкисе, и тут же добавляет, что здесь можно приобрести не только аккуратно разложенные на полках торты и печенье или десерты, но и обед дня.
"Нужно было привлечь клиентов, чтобы получить оборотные средства", — объясняет владелица о ежедневном обеде.
Это заведение работает в Радвилишкис уже 11 лет.
"Моя специальность – техник-строитель, но готовить я начала еще во втором классе. Мне это очень нравилось, и друзья радовались, когда дома были праздники, говорили, что очень вкусно. У меня никогда не было мысли, что я буду работать с продуктами питания, я работала инженером по технике безопасности, но мне всегда хотелось иметь такую маленькую семейную пекарню или кафе. Я готовилась себя к этому три года, чтобы принять решение, и когда увидела, что это здание реновируют, подумала, что это будет очень хорошее место", — говорит она.
Татьяна смеется, что даже сейчас иногда думает и не может поверить, как она осмелилась принять такое решение.
"Мне казалось, что появился какой-то ангел-хранитель, который помог мне. Понемногу начала "въезжать". Научилась в Интернете печь торты, ездила на тренинги", - признается она.
Хозяйка говорит, что до сих пор арендует эти помещения, но, по ее словам, аренда помещений в Радвилишкис безумно дорогая. "Я думаю, что ни в Шяуляй, ни в Каунасе столько не платят. Только аренда мне стоит 1000 евро в месяц. Здесь нет предложений. Чтобы привлечь больше людей, мы начали готовить ежедневные обеды", — говорит она и уверяет, что всего сегодня здесь работают 5 сотрудников. Татьяна рассказывает, что теперь сама у плиты не стоит, хотя раньше было, когда она работала до 2-3 часов ночи.
"Когда я поняла, что здоровье уже не позволяет, наняла больше людей. Сначала я все делала сама", — вспоминает она.
Мы с Татьяной разговариваем в ее чайной-пекарне в обеденный перерыв в будний день. Хотя столиков здесь не так много, на момент нашего разговора все они были заняты.
"Думаю, что людей здесь привлекает качество. Готовим сами, чтобы еда была как дома, никаких полуфабрикатов у нас нет", - объясняет она. Бывает, что уехавшие отсюда эмигранты заказывают еду и для своих пожилых родителей, оставшихся здесь, перечисляют деньги заранее.
"Звонят и переводят деньги за месяц-два. Это не обязательно эмигранты. У меня было несколько таких людей из Вильнюса, они звонили, рассказали, что у них родители инвалиды, поэтому кто-то из соседей приходит и забирает им еду", - рассказывает женщина.
Вообще, когда дело касается выпечки, литовский вкус, по словам хозяйки, тяготеет к простоте.
"Творожные кексы у нас простые, химию не используем, стремимся к простоте, традициям. Яблочный пирог мы печем уже давно, каждый день выпекаем по 10 штук и все продаем", — говорит она и подсчитывает, что каждый день печет около 7 кг выпечки.
"Мы намечаем, что выпечка сможет простоять у нас максимум два с половиной дня", — сказала Татьяна, хотя и отмечает, что экономические трудности определенно коснулись некоторых покупателей, но недостатка в клиентах точно нет. "Могли бы и расшириться, но я такой нагрузки не потяну из-за здоровья", — говорит она.