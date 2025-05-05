2025.05.05 17:12

Владелица Foxpay обжаловала решение суда о несоответствии интересам национальной безопасности

 
слушание по делу – в конце мая
Elta
ru.DELFI.lt
Foxpay, Ieva Trinkūnaitė
Foxpay, Ieva Trinkūnaitė
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Elta / Organizacijos nuotr.

После того, как Региональный административный суд постановил, что деятельность Евы Тринкунайте, владелицы финтех-компании Foxpay, попавшей в поле зрение правоохранительных органов, не отвечает интересам национальной безопасности, предпринимательница обжаловала данное решение в апелляционном суде, а окончательное слушание по делу запланировано на конец мая.

Е. Тринкунайте обжаловала в суде постановление правительства от 5 июня прошлого года и заключение Комиссии по координации охраны объектов, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности, от 16 мая. В начале марта эта жалоба была отклонена судом первой инстанции как необоснованная.

Как подтвердил адвокат Е. Тринкунайте Каролис Гудас, данное решение суда обжаловано в Высшем административном суде Литвы (ВАСЛ).

Предпринимательница оспаривает решение суда о том, что правительство и комиссия обоснованно оценили деятельность предпринимательницы, владеющей акциями учреждения электронных денег, действующего в сфере, важной для обеспечения национальной безопасности, на предмет ее соответствия интересам национальной безопасности.

Как заявили в ВАСЛ, дело не является публичным и рассматривается в закрытых заседаниях — первое состоялось 30 апреля, а второе заседание назначено на 28 мая.

В марте К. Гудас сообщил, что до сих пор ни одному заявителю в Литве не удавалось выиграть дело, в котором оспаривалось постановление правительства и заключение комиссии, связанное с интересами национальной безопасности.

Адвокат также заявил, что не исключает возможности дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после использования всех правовых возможностей в Литве.

Foxpay попала под пристальное внимание правительственной комиссии после того, как та не разрешила Е. Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является Миндаугас Навицкас, супруг экс-министра Моники Навицкене.

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