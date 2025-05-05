Владелица Foxpay обжаловала решение суда о несоответствии интересам национальной безопасности

Предпринимательница оспаривает решение суда о том, что правительство и комиссия обоснованно оценили деятельность предпринимательницы, владеющей акциями учреждения электронных денег, действующего в сфере, важной для обеспечения национальной безопасности, на предмет ее соответствия интересам национальной безопасности.

Как подтвердил адвокат Е. Тринкунайте Каролис Гудас, данное решение суда обжаловано в Высшем административном суде Литвы (ВАСЛ).

Е. Тринкунайте обжаловала в суде постановление правительства от 5 июня прошлого года и заключение Комиссии по координации охраны объектов, имеющих значение для обеспечения национальной безопасности, от 16 мая. В начале марта эта жалоба была отклонена судом первой инстанции как необоснованная.

Как заявили в ВАСЛ, дело не является публичным и рассматривается в закрытых заседаниях — первое состоялось 30 апреля, а второе заседание назначено на 28 мая.

В марте К. Гудас сообщил, что до сих пор ни одному заявителю в Литве не удавалось выиграть дело, в котором оспаривалось постановление правительства и заключение комиссии, связанное с интересами национальной безопасности.

Адвокат также заявил, что не исключает возможности дальнейшего обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после использования всех правовых возможностей в Литве.