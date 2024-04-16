Владелец сети Norfa планирует открыть в Вильнюсе частную медицинскую клинику

 
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Dainius Dundulis
Dainius Dundulis
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Владелец и основатель сети магазинов Norfa Дайнюс Дундулис в конце этого года планирует открыть частную медицинскую клинику, сообщает портал 15min. Она будет находиться на столичном проспекте Саванорю.

Предприниматель сказал порталу, что в клинике будут предоставлять разные услуги – от стационарных до амбулаторных. Она будет носить название "Столичный медицинский центр" (Sostinės medicinos centras). Медучреждение откроется по адресу проспект Саванорю, 176B, Вильнюс. На покупку медоборудования уйдет больше 20 млн. евро, расходы на реконструкцию здания предприниматель не комментировал.

Дундулис сказал, что для работы в среднем режиме потребуется около 300 работников.

Решение начать бизнес в новой сфере он объяснил те, что, по его мнению, медицинские услуги в Литве недостаточно доступны.

Порталу Delfi пока не удалось связаться с Дундулисом.

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