Владелец ресторана Sugamour увольняет всех работников: об увольнении информированы больше 100 человек

„Уведомления получили 105 человек. В основном – официанты (25), повара (24), кондитеры (12), администраторы (10), подсобный персонал (10), бармены (9).
Причина увольнения – 62 ст. Трудового кодекса (банкротство работодателя)“, – информировала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.
Saldi kava - компания группы ресторанов Amber food, которая управляла ресторанами Sugamour и Mollusca.
Центр реестра представил финансовые отчеты Saldi kava, по которым видно, что в последние годы компания балансировала между убытками и небольшой прибылью:
100% акций Amber food принадлежат предпринимателю Гедиминасу Балнису. Он сказал, что по мере возможности части работников Saldi kava предложат работу в других компаниях группы.
„Sugamour больше не будет работать. Для нас это – конец мечты“, – сказано в письме клиентам.
По данным „Содры“ в компании Saldi kava была следующая средняя зарплата работников „на бумаге“: