2025.02.21 13:33

Владелец ресторана Sugamour увольняет всех работников: об увольнении информированы больше 100 человек

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Restorano „Sugamour“ kalėdinės dekoracijos
Restorano „Sugamour“ kalėdinės dekoracijos
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.

Владелец ресторана Sugamour Saldi kava увольняет 105 работников. Об этом компания несколько дней назад информировала Службу занятости. Без работы останутся официанты, повара и кондитеры.

„Уведомления получили 105 человек. В основном – официанты (25), повара (24), кондитеры (12), администраторы (10), подсобный персонал (10), бармены (9).

Причина увольнения – 62 ст. Трудового кодекса (банкротство работодателя)“, – информировала Delfi представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

Saldi kava - компания группы ресторанов Amber food, которая управляла ресторанами Sugamour и Mollusca.

Центр реестра представил финансовые отчеты Saldi kava, по которым видно, что в последние годы компания балансировала между убытками и небольшой прибылью:

100% акций Amber food принадлежат предпринимателю Гедиминасу Балнису. Он сказал, что по мере возможности части работников Saldi kava предложат работу в других компаниях группы.

„Sugamour больше не будет работать. Для нас это – конец мечты“, – сказано в письме клиентам.

По данным „Содры“ в компании Saldi kava была следующая средняя зарплата работников „на бумаге“:

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