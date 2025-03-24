Владелец пиццерии Jurgis ir drakonas увольняет всех работников

Она сказала, что всем работникам выплатят деньги.
„Со всеми работниками по закону расплатится гарантийный фонд, в который мы 11 лет платили налоги, чтобы сейчас он выплатил работникам зарплаты и выходные пособия. Все по закону“, – сказала Бложене.
Она подтвердила, что сейчас ни один из ресторанов, которыми управляла компания Burokėlis ir krapas, не работает: это рестораны Jurgis ir drakonas, Brooklyn Brothers и Detroito sesės.
Бложене сказала, что не видит возможности вернуть эти рестораны „к жизни“ – даже если изменится налоговая ситуация.
„Нет, пока нет“, – заметила она.
Burokėlis ir krapas после пандемии работала убыточно.
Служба занятости 24 марта прокомментировала Delfi ситуацию с увольнением работников этой компании.
„Нам сообщили о групповом увольнении в ЗАО Burokėlis ir krapas. Будут уволены 49 человек. В основном – официанты (18), повара (12), пекари и кондитеры (6), уборщицы, горничные и подсобный персонал (4)“, – сказала представитель Службы занятости Минда Янкаускене.
Бложене ранее говорила, что для сохранения компании было сделано все возможное, но не все можно исправить.
„Не надо искать виноватых – да, налоговое бремя велико, да, НДС душит, но если государство так решило – да будет так. Я сосредотачиваюсь на том, что будет после“, – сказала Бложене.
В последнее время в Литве сообщалось о банкротстве ряда известных кафе и ресторанов: Sugamour (ЗАО Saldi kava), The House (ЗАО Delvira), Rosehip Vegan Kebabs (ЗАО Kalendra), Pizza Max (ЗАО Aistvalda) и др.