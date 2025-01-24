Визит министра в Алитус: мы рассматриваем возможность создания СЭЗ в этом регионе

„Мы рассматриваем возможность создания СЭЗ в этом регионе и видим, что развитие этих зон здесь закодировано“, - цитируется в сообщении Савицкас.
Планы перспективной промышленной территории Алитусского районного самоуправления были также представлены посетившей Алитус команде министра. Указывается, что в целях максимального раскрытия потенциала некоторых территорий муниципалитет в настоящее время проводит процедуры выкупа земель, охватывающие 24 участка общей площадью 55 га. Отмечается, что территория района граничит с Алитусским городским промышленным парком и предоставляет дополнительные возможности для укрепления промышленной базы региона и создания привлекательной среды для инвесторов.
„Мы готовы целенаправленно работать над этим вопросом, прилагать усилия и совместно искать возможности для создания СЭЗ в Алитусском районе“, - сказала мэр Виткаускене.
Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость улучшения инфраструктуры, которая, как отмечают в муниципалитете, жизненно важна как для инвесторов, так и для местных жителей. Мэр отметила, что муниципалитет прилагает большие усилия для создания и улучшения инфраструктуры, особенно дорожной инфраструктуры, которая является основой устойчивой промышленности и экономики.
Мэр также обсудила с министром Савицкасом четырехлетний проект стоимостью 1,5 млн евро, который стартует в этом году – создание в Даугай коворкинг-центра, способствующего развитию предпринимательства среди жителей. Планируется, что этот центр будет функционировать в части неиспользуемых помещений Даугайской гимназии, их планируется адаптировать для деятельности творческих индустрий. Указывается, что на третьем этаже здания разместятся коворкинг-пространство, акустическая комната для встреч, студия звукозаписи, студия дизайна одежды, помещения для рекламного издательства, керамическая мастерская и помещение для ювелира.
„Также обсуждался проект „Развитие инкубационных, консалтинговых, наставнических и сетевых программ, способствующих созданию и развитию начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах“, реализуемый совместно с Агентством инноваций“, - подчеркивают в муниципалитете.
Ожидается, что в проекте примут участие не менее 30 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), которым будут предоставлены услуги наставничества, экспертные консультации, построения бизнес-партнерств и инкубации.