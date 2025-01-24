Визит министра в Алитус: мы рассматриваем возможность создания СЭЗ в этом регионе

Кроме того, на встрече обсуждалась необходимость улучшения инфраструктуры, которая, как отмечают в муниципалитете, жизненно важна как для инвесторов, так и для местных жителей. Мэр отметила, что муниципалитет прилагает большие усилия для создания и улучшения инфраструктуры, особенно дорожной инфраструктуры, которая является основой устойчивой промышленности и экономики.

Мэр также обсудила с министром Савицкасом четырехлетний проект стоимостью 1,5 млн евро, который стартует в этом году – создание в Даугай коворкинг-центра, способствующего развитию предпринимательства среди жителей. Планируется, что этот центр будет функционировать в части неиспользуемых помещений Даугайской гимназии, их планируется адаптировать для деятельности творческих индустрий. Указывается, что на третьем этаже здания разместятся коворкинг-пространство, акустическая комната для встреч, студия звукозаписи, студия дизайна одежды, помещения для рекламного издательства, керамическая мастерская и помещение для ювелира.