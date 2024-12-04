Висагинская компания планирует уволить 300 работников и объявить о банкротстве

„Банкрот. Нет заказчиков. Со следующего года повышают минимальную зарплату. Похоже, переводят производство в другие страны, где дешевле“, – сказала Delfi председатель профсоюза Visatex „Солидарность“ Надежда Погребняк.
По ее словам, работников индивидуальное еще не информировали, но есть сигналы о тяжелом положении компании.
„В течение недели получим (личные уведомления), но уже получили документы о том, что заказчиков нет. Только индивидуально каждого не информировали“, – сказала собеседница.
На вопрос, уволят ли около 300 человек, она подтвердила, что это так, заметив, что инициируется процедура банкротства.
„По сути, всех (увольняют). Сейчас мы на простое. Декабрь, январь – а потом банкротство. Все, „как полагается“, обращаются в суд“, – сказала Погребняк.
Первым эту информацию сообщил портал 15min, который цитирует директора компании Андреаса Хёхтинга. Он сказал, что после долгих и интенсивных переговоров с клиентами компании не удалось добиться соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
„Самые крупные клиенты компании - скандинавские и немецкие компании, которые намерены снизить производственные расходы из-за снижения объема продаж. Основная причина отмены заказов и остановки производства – ежегодный рост расходов на производство, компания утратила конкурентоспособность“, – сказал Хёхтинг.
По данным „Содры“, 4 декабря в компании работают 325 человек. В октябре средняя зарплата составляла 1536 евро („на бумаге“):
По данным Центра реестра, Visatex в 2023 г. получила доходы в размере 11,571 млн. евро (в 2022 г. – 10,088 млн. евро), чистая прибыль в прошлом году составила 194 000 евро (в 2022 г. убытки составили 210 000 евро).
Компания была учреждена в 1997 году.