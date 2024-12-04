Висагинская компания планирует уволить 300 работников и объявить о банкротстве

„Банкрот. Нет заказчиков. Со следующего года повышают минимальную зарплату. Похоже, переводят производство в другие страны, где дешевле“, – сказала Delfi председатель профсоюза Visatex „Солидарность“ Надежда Погребняк.

По ее словам, работников индивидуальное еще не информировали, но есть сигналы о тяжелом положении компании.

„В течение недели получим (личные уведомления), но уже получили документы о том, что заказчиков нет. Только индивидуально каждого не информировали“, – сказала собеседница.

На вопрос, уволят ли около 300 человек, она подтвердила, что это так, заметив, что инициируется процедура банкротства.