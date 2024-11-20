2024.11.20 14:26

Вильнюсскому аэропорту с 2025 года присвоено имя Чюрлёниса

 
Ула Климашевская
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
Vilniaus oro uosto eismo schemos rekonstrukcijos pristatymas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Правительство Литвы со следующего года на пять лет присвоило Вильнюсскому аэропорту символическое имя Чюрлёниса.

Предложение обсудила созданная правительством межведомственная рабочая группа. Литва в 2025 году отметит 150-ю годовщину со дня рождения художника и композитора Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.

20 ноября правительство присвоило Вильнюсскому аэропорту символическое имя „Международный вильнюсский аэропорт им. Чюрлёниса“ с 2025 года на 5 лет.

По данным правительства, временное название не является официальным, поэтому не потребуется менять коды и название в информационных системах.

Иными словами, официальное название останется прежним: и в системах бронирования билетов, и на картах, и в других системах, поэтому это не потребует дополнительных финансовых и административных расходов.

Название „Международный вильнюсский аэропорт им. Чюрлёниса“ будет использоваться в символическом обозначении аэропорта и его территории, в публичном пространстве.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии