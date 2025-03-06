Вильнюсское самоуправление закупит 161 новый автобус

„Интенсивное обновление троллейбусного парка открывает следующий этап обновления общественного транспорта – замену загрязняющих окружающую среду изношенных автобусов на новые, экологичные. Мы преследуем амбициозные экологические цели – к 2030 году все виды общественного транспорта должны работать на электричестве или альтернативных видах топлива. Поэтому решение городского совета является еще одним важным шагом в этом направлении“, - подчеркнул мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По данным муниципалитета, всего будет закуплен 161 новый автобус с нулевым уровнем выбросов, из которых 145 будут электрическими и 16 – водородными.