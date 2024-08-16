Вильнюсское предприятие по пошиву одежды Lelija увольняет 47 работников

По данным службы, больше всего увольнений среди портных – 36, гладильщиков – 5 и мастеров – 5.

По данным СЗ, договоры с работниками расторгаются по инициативе работодателя в связи с тем, что функции работников стали излишними.

„После того, как клиенты сократили производственные заказы, выполняемые трудовые функции стали излишними“, – сообщили Elta в Службе занятости.

По данным Центра реестров, прошлогодняя прибыль Lelija составила 46,6 тыс. евро, а в 2022 году – 16,6 тыс. евро. Задолженность компании перед Содрой составляет почти 30 тыс. евро