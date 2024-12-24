Вильнюсский муниципалитет просит убрать с улиц 19 автомобилей: среди них есть Porsche

Оставленные без присмотра транспортные средства не только ограничивают возможность других водителей пользоваться парковочными местами, но также представляют собой проблему с экологической точки зрения.

Муниципалитет сообщает, что будут проведены процедуры признания неиспользуемых транспортных средств, не имеющих собственников (или владельцы которых неизвестны), бесхозным имуществом, в ходе которого автомобили будут переданы в распоряжение муниципалитета - увезены и сохранены до появления владельца или принятия решения судом о признании их бесхозным имуществом.