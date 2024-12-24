2024.12.24 16:43

Вильнюсский муниципалитет просит убрать с улиц 19 автомобилей: среди них есть Porsche

 
ru.DELFI.lt
Automobiliai Vilniaus gatvėse
Automobiliai Vilniaus gatvėse
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Вильнюсское городское самоуправление призывает владельцев неэксплуатируемых (неиспользуемых) и оставленных без присмотра транспортных средств побеспокоиться о них и как можно быстрее убрать с мест общего пользования, сообщает портал MadeinVilnius.

Оставленные без присмотра транспортные средства не только ограничивают возможность других водителей пользоваться парковочными местами, но также представляют собой проблему с экологической точки зрения.

Муниципалитет сообщает, что будут проведены процедуры признания неиспользуемых транспортных средств, не имеющих собственников (или владельцы которых неизвестны), бесхозным имуществом, в ходе которого автомобили будут переданы в распоряжение муниципалитета - увезены и сохранены до появления владельца или принятия решения судом о признании их бесхозным имуществом.

Автовладельцев просят убрать свои транспортные средства из мест общего пользования до 29.12.2024, в противном случае автомобили будут вывезены принудительно.

Список транспортных средств, которые планируется передать в распоряжение муниципалитета можно посмотреть здесь.

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