Вильнюсский муниципалитет просит убрать с улиц 19 автомобилей: среди них есть Porsche

Оставленные без присмотра транспортные средства не только ограничивают возможность других водителей пользоваться парковочными местами, но также представляют собой проблему с экологической точки зрения.
Муниципалитет сообщает, что будут проведены процедуры признания неиспользуемых транспортных средств, не имеющих собственников (или владельцы которых неизвестны), бесхозным имуществом, в ходе которого автомобили будут переданы в распоряжение муниципалитета - увезены и сохранены до появления владельца или принятия решения судом о признании их бесхозным имуществом.
Автовладельцев просят убрать свои транспортные средства из мест общего пользования до 29.12.2024, в противном случае автомобили будут вывезены принудительно.
Список транспортных средств, которые планируется передать в распоряжение муниципалитета можно посмотреть здесь.