2025.02.09 13:36

Вильнюсский муниципалитет одобрил строительство еще одного McDonald’s

 
ru.DELFI.lt
„McDonald’s“ užsakymų ekranas
„McDonald’s“ užsakymų ekranas
ФОТО: Sorbis | Shutterstock

Сеть McDonald’s не останавливает свое расширение в Литве. В Вильнюсе на сегодняшний день действует 10 ресторанов этой сети. На этот раз McDonald’s появится в северной части столицы, в микрорайоне Пяркункемис, пишет портал madeinvilnius.lt.

5 февраля муниципалитет одобрил проект строительства нового McDonald’s.

„Проектируется новая постройка для общепита, одноэтажное здание с подъездами на стоянку и к зданию для обеспечения возможности получать заказ, не выходя из машины. В здании будет общий зал, зона приготовления пищи со складскими и вспомогательными помещениями, санитарными зонами для работников и посетителей“, – сообщается в проектных предложениях.

Ранее на этом участке (ул. Павильнёню, 55) планировалось построить KFC.

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