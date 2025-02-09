Вильнюсский муниципалитет одобрил строительство еще одного McDonald’s

„Проектируется новая постройка для общепита, одноэтажное здание с подъездами на стоянку и к зданию для обеспечения возможности получать заказ, не выходя из машины. В здании будет общий зал, зона приготовления пищи со складскими и вспомогательными помещениями, санитарными зонами для работников и посетителей“, – сообщается в проектных предложениях.