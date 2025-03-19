Вильнюсский муниципалитет объявляет конкурс стоимостью миллиард евро: чего ждать пассажирам

„Эти перемены зададут стимул для роста системы общественного транспорта в Вильнюсе. Вчера был объявлен конкурс (...). После его осуществления система общественного транспорта в Вильнюсе вырастет на 30%. И количественные, и качественные показатели значительно вырастут. Система общественного транспорта станет удобнее, поэтому ею будет пользоваться больше людей“, – сказал мэр Валдас Бенкунскас.
Цель объявленного конкурса - купить около трети дополнительных километров.
„Все закупки разбиты на четыре этапа, вы видим интерес не только литовских, но и зарубежных перевозчиков. Они активно участвовали в консультациях. Мы надеемся на конкуренцию, хорошие цены и успешное завершение конкурса“, – сказал мэр.
По его словам, столица обновила половину автопарка, но еще остались старые автобусы и троллейбусы.
„Опросы оказывают, что для пассажиров важно ездить на новых и чистых автобусах и троллейбусах, в которых работает вентиляция, обогрев зимой. Комфорт - основная причина выбора общественного транспорта. Важно и чтобы транспорт ходил чаще. Если в центре сообщение хорошее, то есть местности подальше, где автобусы ходят раз-два раза в час. Важно и качество – чистота, соблюдение графиков, вежливые водители“, – сказал мэр, заметив, что цена „идет на втором месте“.
Бенкунскас отметил, что покупают услуги, а не автобусы. Будет действовать требование, чтобы победители конкурса предоставили электрические автобусы.
„После конкурса, в начале 2026–2027 гг, транспорт начнет ходить чаще. По крайней мере каждых 15 минут во всем городе. Например, в Григишкес сейчас частотность неудобная. Появится также маршрут, который улучшит сообщение в Старом городе. Опрос показал, что такой маршрут нужен“, – заметил политик.
Мэр сказал, что потенциальные участники конкурса не видят проблем с нехваткой водителей.
„В нашей компании, в компании „Вильнюсский общественный транспорт“, за 10 лет зарплаты водителей выросли. Тут не нужны какие-то открытия. Нужны понятные условия труда, которые мотивируют нынешних дальнобойщиков, в первую очередь из-за зарплаты. Второй момент - качество рабочего места. Если сейчас есть старые автобусы и троллейбусы, в которых зимой холодно, водитель сидит в куртке, то ситуация изменится, новое рабочее место будет комфортнее“, – заметил Бенкунскас.
На вопрос, не будет ли привлечение частных компаний причиной повышения цен на общественный транспорт, мэр сказал, что в планах подорожания услуг нет.
„Все города инвестируют в общественный транспорт и покрывают инвестиции за счет бюджета. Пропорции такие: 70% - за счет продажи билетов, 30% - из бюджета. Мы видим, что число пассажиров растет, значит, будет продано больше билетов, станет меньше личных автомобилей на улицах“, – сказал политик.
На вопрос о зарядке электрических автобусов, мэр сказал, что во время консультаций тут никаких проблем не увидели, сеть для заправки такого количества автобусов развивают уже сейчас.
„На подготовку уйдет два года, подготовят и инфраструктуру“, – сказал Бенкунскас.
Сейчас главный перевозчик - муниципальная компания „Вильнюсский общественный транспорт“ (он обслуживает 75 маршрутов). Еще 31 маршрут обслуживает частный бизнес – 23 маршрута Transrevis и 8 – Kautrai.
После закупок планируется, что части обслуживания муниципальной компанией и частным бизнесом сровняются.
Если планы осуществятся, пассажиров ждут перемены.
Будет создано 7 новых маршрутов, два из них скорых (Григишкес–ул. Гарюну–ул. Осло–проспект Саванорю (Вилкпеде) и Вокзал–ул. Друёс–ул. Жальгирё–Вокзал) и пять обычных маршрутов (Сантаришкес–Антакальнис–ул. А.Гоштауто–ул. Ешмининку, Дварчёнис–Саулетекис–улg Антакальнё–ул. Оланду–Вокзал–ул. Ешмининку, Каролинишкес–Лаздинай–Викингу сленис–Лепкальнис, Нижние Панеряй–Траку Воке–ул. Фабрико–Лентварё и ул. Ешмининку–ул. Капсу–Викингу сленис–Бурбишкес.
Подкорректируют 46 трасс нынешних маршрутов, а на 44 маршрутах транспорт начнет курсировать чаще.
Планируется подписать договоры с поставщиками услуг в середине лета 2025 г, первые перемены появятся в конце 2026 г, а в полной мере новая система начнет действовать в 2027 г.
Сейчас система общественного транспорта состоит из 106 маршрутов: 6 скорых, 17 троллейбусных и 83 автобусных.