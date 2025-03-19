Вильнюсский муниципалитет объявляет конкурс стоимостью миллиард евро: чего ждать пассажирам

„Опросы оказывают, что для пассажиров важно ездить на новых и чистых автобусах и троллейбусах, в которых работает вентиляция, обогрев зимой. Комфорт - основная причина выбора общественного транспорта. Важно и чтобы транспорт ходил чаще. Если в центре сообщение хорошее, то есть местности подальше, где автобусы ходят раз-два раза в час. Важно и качество – чистота, соблюдение графиков, вежливые водители“, – сказал мэр, заметив, что цена „идет на втором месте“.