Вильнюсский аэропорт в октябре зафиксировал рекордное количество пассажиров

 
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Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
Laida „Ar galiu užeiti?” - Vilniaus oro uostas
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В октябре в трех аэропортах было обслужено почти 597 тыс. пассажиров, из них 451,5 тыс. (на 11% больше, чем за тот же период прошлого года) путешествовали именно через Вильнюсский аэропорт. По данным Литовских аэропортов, такое количество пассажиров в этом аэропорту является самым высоким за весь этот год.

По словам представителей аэропортов, октябрь в Вильнюсском аэропорту превзошел даже традиционно самые загруженные летние месяцы – в июне 2023 года было обслужено 419,5 тыс. пассажиров, в июле – 429 тыс., в августе – 446 тыс.

"Октябрь был периодом пика именно в Вильнюсском аэропорту, откуда в этом месяце было организовано большое количество чартерных рейсов в Турцию. Именно увеличение объема этих рейсов и восстановление потока других категорий путешествующих привели к тому, что в этом году мы увидели рекордное количество пассажиров в столичном аэропорту", - сказал глава Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Томас Зитикис.

Каунасский аэропорт в октябре обслужил 119 тыс. пассажиров (на 3% больше, чем в октябре 2022 года), а Палангский аэропорт – 26 тыс. пассажиров (на 1% меньше, чем за соответствующий период 2022 года).

По данным Литовских аэропортов, в октябре во всех трех аэропортах Литвы было обслужено чуть более 5 тыс. рейсов, что на 8% больше, чем за тот же период 2022 г.

Перевезено 1787 тонн грузов (на 11% меньше, чем в октябре прошлого года).

В настоящее время в Литовских аэропортах регулярные рейсы выполняют 12 авиакомпаний, из них 9 – традиционные авиакомпании и еще три – лоукостеры. В октябре Литовские аэропорты предлагали 82 направления регулярных рейсов.

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