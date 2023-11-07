Вильнюсский аэропорт в октябре зафиксировал рекордное количество пассажиров

По словам представителей аэропортов, октябрь в Вильнюсском аэропорту превзошел даже традиционно самые загруженные летние месяцы – в июне 2023 года было обслужено 419,5 тыс. пассажиров, в июле – 429 тыс., в августе – 446 тыс.

"Октябрь был периодом пика именно в Вильнюсском аэропорту, откуда в этом месяце было организовано большое количество чартерных рейсов в Турцию. Именно увеличение объема этих рейсов и восстановление потока других категорий путешествующих привели к тому, что в этом году мы увидели рекордное количество пассажиров в столичном аэропорту", - сказал глава Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Томас Зитикис.

Каунасский аэропорт в октябре обслужил 119 тыс. пассажиров (на 3% больше, чем в октябре 2022 года), а Палангский аэропорт – 26 тыс. пассажиров (на 1% меньше, чем за соответствующий период 2022 года).

По данным Литовских аэропортов, в октябре во всех трех аэропортах Литвы было обслужено чуть более 5 тыс. рейсов, что на 8% больше, чем за тот же период 2022 г.