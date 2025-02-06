2025.02.06 17:18

Вильнюсских водителей удивляют знаки около заправок электромобилей на столбах – для чего они нужны?

 
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ru.DELFI.lt
Įkrovimas
Įkrovimas
ФОТО: ELTA/Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

На улицах Литвы понемногу растет число электромобилей и гибридов. Инфраструктура расширяется, однако водителям нередко приходится побороться за место на заправке электромобилей. В Вильнюсе эти авто можно заряжать на заправках, оборудованных в осветительных столбах, однако действующий там порядок не для всех понятен.

По данным Regitra, электромобили составляют больше 3% от общего числа автомобилей в Вильнюсе. Такой же процент электромобилей зарегистрирован в Паланге и Неринге.

В конце октября 2022 г. начали осуществлять идею заправки электромобилей в оборудованных в осветительных столбах местах заправки – оборудовано девять таких мест. В течение нескольких лет это количество вырастет в несколько раз.

Компания Vilniaus apšvietimas сейчас установила в столбах 160 таких точек, а в этом году должно появиться еще 500. До конца 2030 года всего будет 2000 точек.

Ant elektromobilių įkrovimo stotelės – Kinijos gamintojo „Duosida“ kištukas

Эти места заправки отличаются некоторыми особенностями, например, большая их часть работает только в темное время суток, а в автомобиле должен быть свой провод для заправки. Кроме того, как указано на карте не во всех случаях можно заплатить с помощью того же приложения nurodoma, нужны приложения Autopildyk и Elita Charge.

„Большая часть точек заправок действует в темное время суток, когда включают освещение, поэтому летом этой услугой можно пользоваться короче, чем зимой. В некоторых районах города мы начали пилотный проект, тестируем круглосуточную. Время, когда доступна заправка, в конкретном месте указано в приложении Autopildyk“, – сказали представители Vilniaus apšvietimas.

В Вильнюсе сложно найти вечером свободные точки заправки. Рядом с такими столбами стоят информационные знаки. На их указано время заправки.

Elektromobilių įkrova – nuo apšvietimo stulpų.

Водители в социальных сетях интересуются, будут ли менять время на знаках в зависимости от сезона, поскольку летом освещение улиц включают позже. Рядом с некоторыми столбами время заправки не указано.

На сайте компании указано, что летом зарядить электромобиль можно с 23 до 07 ч., а зимой – с 17 до 07 ч.

Когда устанавливали эти зарядки, муниципалитет отмечал, что во время их работы, там не могут парковаться другие машины и не могут стоять не заряжающиеся электромобили. В другое время парковкой можно пользоваться в обычном режиме.

Elektromobilių įkrova – nuo apšvietimo stulpų.

„Знаки меняться не будут. Часто время их работы связано с временем платы за парковку, но если зона бесплатная, то время зарядки с 18 до 8 ч. В это время места резервированы для зарядки электромобилей.

Такие знаки (рядом с которыми нет дополнительной информации о времени, когда действует зарядка) есть на ул. Эрфурто и Сантаришкю. В этих местах некоторые зарядки действуют круглосуточно. В этих местах нельзя парковать другие машины и держать не установленные на зарядку автомобили“, – указали представители Vilniaus apšvietimas.

Цена зарядки электромобилей в таких местах 0,29 евро за кВт/ч.

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