Вильнюсских водителей удивляют знаки около заправок электромобилей на столбах – для чего они нужны?

Эти места заправки отличаются некоторыми особенностями, например, большая их часть работает только в темное время суток, а в автомобиле должен быть свой провод для заправки. Кроме того, как указано на карте не во всех случаях можно заплатить с помощью того же приложения nurodoma, нужны приложения Autopildyk и Elita Charge.

Компания Vilniaus apšvietimas сейчас установила в столбах 160 таких точек, а в этом году должно появиться еще 500. До конца 2030 года всего будет 2000 точек.

В конце октября 2022 г. начали осуществлять идею заправки электромобилей в оборудованных в осветительных столбах местах заправки – оборудовано девять таких мест. В течение нескольких лет это количество вырастет в несколько раз.

По данным Regitra, электромобили составляют больше 3% от общего числа автомобилей в Вильнюсе. Такой же процент электромобилей зарегистрирован в Паланге и Неринге.

Водители в социальных сетях интересуются, будут ли менять время на знаках в зависимости от сезона, поскольку летом освещение улиц включают позже. Рядом с некоторыми столбами время заправки не указано.

В Вильнюсе сложно найти вечером свободные точки заправки. Рядом с такими столбами стоят информационные знаки. На их указано время заправки.

„Большая часть точек заправок действует в темное время суток, когда включают освещение, поэтому летом этой услугой можно пользоваться короче, чем зимой. В некоторых районах города мы начали пилотный проект, тестируем круглосуточную. Время, когда доступна заправка, в конкретном месте указано в приложении Autopildyk“, – сказали представители Vilniaus apšvietimas.

На сайте компании указано, что летом зарядить электромобиль можно с 23 до 07 ч., а зимой – с 17 до 07 ч.

Когда устанавливали эти зарядки, муниципалитет отмечал, что во время их работы, там не могут парковаться другие машины и не могут стоять не заряжающиеся электромобили. В другое время парковкой можно пользоваться в обычном режиме.

„Знаки меняться не будут. Часто время их работы связано с временем платы за парковку, но если зона бесплатная, то время зарядки с 18 до 8 ч. В это время места резервированы для зарядки электромобилей.