Вильнюсские власти купят 145 электрических автобусов

„Вильнюсский общественный транспорт быстро обновляется – новые электрические автобусы позволят перемещаться по городу устойчивее и эффективнее. Меньше уровень загрязнения, тихие поездки и более высокое качество комфорта – вот перемены, которых ждут вильнюсцы. Инвестиции в эту сферу - наш путь к чистому и инновационному городу“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

В Вильнюсе обновляют транспорт и планируют новые маршруты. По данным мэра, всего появится 7 новых маршрутов, на 44транспорт будет курсировать чаще, а 46 – подкорректируют.