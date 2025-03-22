Вильнюсские власти купят 145 электрических автобусов

„Вильнюсский общественный транспорт быстро обновляется – новые электрические автобусы позволят перемещаться по городу устойчивее и эффективнее. Меньше уровень загрязнения, тихие поездки и более высокое качество комфорта – вот перемены, которых ждут вильнюсцы. Инвестиции в эту сферу - наш путь к чистому и инновационному городу“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.
В Вильнюсе обновляют транспорт и планируют новые маршруты. По данным мэра, всего появится 7 новых маршрутов, на 44транспорт будет курсировать чаще, а 46 – подкорректируют.
Общая стоимость закупки 145 автобусов составит не более 89,05 млн. евро без НДС (с услугами сервиса – 97,23 млн. евро). Договор планируется подписать в третьем квартале этого года.
Планируется, что новые автобусы появятся на улицах города в 2026–2027 гг.