2025.03.22 07:01

Вильнюсские власти купят 145 электрических автобусов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Elektriniai autobusai
Elektriniai autobusai
ФОТО: Saulius Žiūra

Столица планирует пополнить свой парк 145 новыми электрическими автобусами. По данным муниципалитета, компания „Вильнюсский общественный транспорт“ (VVT) уже объявила тендер на их закупку.

„Вильнюсский общественный транспорт быстро обновляется – новые электрические автобусы позволят перемещаться по городу устойчивее и эффективнее. Меньше уровень загрязнения, тихие поездки и более высокое качество комфорта – вот перемены, которых ждут вильнюсцы. Инвестиции в эту сферу - наш путь к чистому и инновационному городу“, – сказал мэр столицы Валдас Бенкунскас.

В Вильнюсе обновляют транспорт и планируют новые маршруты. По данным мэра, всего появится 7 новых маршрутов, на 44транспорт будет курсировать чаще, а 46 – подкорректируют.

Общая стоимость закупки 145 автобусов составит не более 89,05 млн. евро без НДС (с услугами сервиса – 97,23 млн. евро). Договор планируется подписать в третьем квартале этого года.

Планируется, что новые автобусы появятся на улицах города в 2026–2027 гг.

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