Вильнюсские теплосети смогут при приобрести клайпедские компании

 
DELFI; ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Совет по конкуренции разрешил компании "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai) приобрести 100% акций компаний Pramonės energija и Miesto energija и получить над ними единоличный контроль.

Уведомление о намерении провести концентрацию поступило 8 декабря 2023 г. Оценив обстоятельства сделки, Совет по конкуренции пришел к выводу, что планируемая концентрация не создаст и не укрепит доминирующее положение, а также серьезно не ограничит конкуренцию на соответствующих рынках.

Компания также планирует приобрести 4,34% акций Klaipėdos energija без перенятия контроля, поэтому последняя компания не считается приобретаемым хозяйствующим субъектом.

Компания снабжает теплом и горячей водой столицу, занимается производством электроэнергии и оптовой торговлей в Литве, участвует в балансирующем рынке и оказывает услуги по обслуживанию счетчиков горячей воды.

Клайпедский независимый производитель теплоэнергии Pramonės energija также занимается производством и оптовой торговлей электроэнергией в Литве. Miesto energija продает тепло в портовом городе и поставляет его промышленным предприятиям Клайпедской свободной экономической зоны.

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