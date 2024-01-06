Вильнюсские теплосети смогут при приобрести клайпедские компании

Уведомление о намерении провести концентрацию поступило 8 декабря 2023 г. Оценив обстоятельства сделки, Совет по конкуренции пришел к выводу, что планируемая концентрация не создаст и не укрепит доминирующее положение, а также серьезно не ограничит конкуренцию на соответствующих рынках.

Компания также планирует приобрести 4,34% акций Klaipėdos energija без перенятия контроля, поэтому последняя компания не считается приобретаемым хозяйствующим субъектом.

Компания снабжает теплом и горячей водой столицу, занимается производством электроэнергии и оптовой торговлей в Литве, участвует в балансирующем рынке и оказывает услуги по обслуживанию счетчиков горячей воды.