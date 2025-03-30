2025.03.30 13:34

Вильнюсцы выступают против сноса торгового центра Banginis

 
ru.DELFI.lt
PC "Banginis" Šiaurės miestelyje
PC "Banginis" Šiaurės miestelyje
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

5 февраля в зале заседаний Литовской палаты архитекторов состоялось заседание Вильнюсского регионального совета по архитектуре, на котором обсудили заявку архитектора Лукаса Рекявичюса в связи с урбанистической застройкой на ул. П.Лукшё, 34, где сейчас находится ТЦ Banginis. Жители против сноса торгового центра, пишет портал madeinvilnius.lt.

75% участников опроса (1289 голосов) сказали, что не хотят, чтобы этот ТЦ снесли. Еще 10% (177 голосов) сказали, что им все равно.

„Хотим ли мы, чтобы по соседству появилось 3000 арендаторов. И без того мест для парковки не хватает, нет ни школы, ни детских садов“, – возмущаются жители.

15% респондентов (257 голосов) выступают за снос ТЦ. По их словам, это место для такого магазина не подходит.

„Что за согласен-не согласен. Это частная собственность, хозяева могут сами решать. Это то же самое, если спрашивать у соседей, можно ли мебель в своей квартире переставить“, – писали жители.

„Когда новый ТЦ хотят строить – плохо. Когда существующий сносить – плохо. Единственное, с чем мы согласны, так это в таких проектах необходимо думать о социальной инфраструктуре. Все остальное, если не противоречит законам, пусть делают на своем участке“, – писали люди.

„Давно надо было снести и с умом использовать территорию около центра города. Надо радоваться, что плотность населения увеличится, надо и парковку около Rimi застроить, слишком большая роскошь такое поле из асфальта“, – писали вильнюсцы.

Опрос был проведен с 24 марта по 28 марта, в нем участвовали 1723 жителя.

На заседании конкретная идея не была представлена, однако упоминалось, что хотят построить один 9-этажный и остальные 7-этажные дома.

В центральной части участка планируются жилые дома. По периметру построят коммерческие здания. Все жилые дома будут сдавать в аренду. На первых этажах всех зданий будут коммерческие и торговые помещения. Планируется 1417 квартир, 3000 жителей.

На участке будет общественное пространство. Действующий сейчас магазин хотят перенести в северо-восточный угол территории и выделить для него два этажа.

По заказу АО Baltic Shopping Centers предпроектное предложение подготовило ЗАО Aketuri architektai и МТ Martyno Marozo architektūra ir planavimas.

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