Вильнюсцы выступают против сноса торгового центра Banginis

75% участников опроса (1289 голосов) сказали, что не хотят, чтобы этот ТЦ снесли. Еще 10% (177 голосов) сказали, что им все равно.

„Хотим ли мы, чтобы по соседству появилось 3000 арендаторов. И без того мест для парковки не хватает, нет ни школы, ни детских садов“, – возмущаются жители.

15% респондентов (257 голосов) выступают за снос ТЦ. По их словам, это место для такого магазина не подходит.

„Что за согласен-не согласен. Это частная собственность, хозяева могут сами решать. Это то же самое, если спрашивать у соседей, можно ли мебель в своей квартире переставить“, – писали жители.