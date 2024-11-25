Вильнюсцы считают, что в скандале с Teltonika виноваты государственные компании

Большая часть вильнюсцев, 37%(554 голоса) указала, что, по их мнению, виноваты государственные компании. Еще 30% (366 голосов) считают, что вину должны взять на себя бывшие правящие Литвы.

„Первые и вторые виноваты. Вы посмотрите, как все изменилось, после того, как Арвидас упомянул, что останавливает проект, какими были комментарии глав ответственных компаний, прикрывавших свои попы. Все знают, что без „конвертом“ ничто не работает. И что самое неприятное, что речь идет о таких миллиардных госинвестициях“, – пишут читатели.