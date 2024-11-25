Вильнюсцы считают, что в скандале с Teltonika виноваты государственные компании

Большая часть вильнюсцев, 37%(554 голоса) указала, что, по их мнению, виноваты государственные компании. Еще 30% (366 голосов) считают, что вину должны взять на себя бывшие правящие Литвы.
„Первые и вторые виноваты. Вы посмотрите, как все изменилось, после того, как Арвидас упомянул, что останавливает проект, какими были комментарии глав ответственных компаний, прикрывавших свои попы. Все знают, что без „конвертом“ ничто не работает. И что самое неприятное, что речь идет о таких миллиардных госинвестициях“, – пишут читатели.
„Скорее всего – это месть консерваторов за то, что Паукштис поддержал Науседу. Другого объяснения нет. Когда пытаются „снять“ вину с этой партии, называют глав компаний (министерств). Но погодите – все все компании, все министерства подчинены Шимоните. А она, знаете, как „любит“ и „уважает“ президента“, – писали другие.
Всего 7%(113 голосов) считают, что виновата сама Teltonika. 16% (237 голосов) считают, что скандал раздут.
8% участников опроса (121 голос) указал, что не понимает, кто виноват, еще 2% (25 голосов) назвали вопрос неактуальным.
В опросе участвовали 1416 респондентов. Опрос проводили с 18 до 22 ноября.