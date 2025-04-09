Вильнюсцы получили счета за отопление: в марте суммы на треть меньше, чем в феврале

Март в этом году был теплым, среднемесячная температура составила 4,8 градусов тепла. Это на 7 градусов выше, чем в феврале. В марте прошлого года среднемесячная температура была 4,4 градуса.

В марте 1 кВт/ч теплоэнергии стоил на 6% меньше, чем в феврале: 7,72 цт без НДС или 8,41 с 9% НДС. В марте 2024 г. телоэнергия стоила 7,09 цт/кВт/ч без НДС.

„В среднем отопление квартиры площадью 50 м2 в реновированном доме стоит 47 евро с НДС, в прошлом году было 39 евро без НДС.

В нереновированном доме отопление стоит в среднем 80 евро с НДС, в прошлом году – 69 евро без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.