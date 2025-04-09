2025.04.09 11:02

Вильнюсцы получили счета за отопление: в марте суммы на треть меньше, чем в феврале

 
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ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

АО „Вильнюсские теплосети“ (Vilniaus šilumos tinklai, VŠT) выслало клиентам счета за март. В марте отопление в Вильнюсе обойдется на треть меньше, чем в феврале. За квартиру площадью 50 кв. м в реновированном доме счет в среднем составит 47 евро с НДС, в старом, энергетически неэффективном – 80 евро с НДС.

Март в этом году был теплым, среднемесячная температура составила 4,8 градусов тепла. Это на 7 градусов выше, чем в феврале. В марте прошлого года среднемесячная температура была 4,4 градуса.

В марте 1 кВт/ч теплоэнергии стоил на 6% меньше, чем в феврале: 7,72 цт без НДС или 8,41 с 9% НДС. В марте 2024 г. телоэнергия стоила 7,09 цт/кВт/ч без НДС.

„В среднем отопление квартиры площадью 50 м2 в реновированном доме стоит 47 евро с НДС, в прошлом году было 39 евро без НДС.

В нереновированном доме отопление стоит в среднем 80 евро с НДС, в прошлом году – 69 евро без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.

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Несмотря на то, что стоимость 1 кВт/ч для всех одинаковая, Ясюлёнене обратила внимание на то, что разница в счетах зависит от энергетической эффективности домов.

„Жители старых, неухоженных и энергетически неэффективных домов платят больше, поскольку из-за негерметичных конструкций много тепла уходит. Если ничего не делать для повышения энергетической эффективности, с каждым годом убытки будут расти“, – заметила она.

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