Вильнюсцы получили счета за отопление: в марте суммы на треть меньше, чем в феврале

Март в этом году был теплым, среднемесячная температура составила 4,8 градусов тепла. Это на 7 градусов выше, чем в феврале. В марте прошлого года среднемесячная температура была 4,4 градуса.
В марте 1 кВт/ч теплоэнергии стоил на 6% меньше, чем в феврале: 7,72 цт без НДС или 8,41 с 9% НДС. В марте 2024 г. телоэнергия стоила 7,09 цт/кВт/ч без НДС.
„В среднем отопление квартиры площадью 50 м2 в реновированном доме стоит 47 евро с НДС, в прошлом году было 39 евро без НДС.
В нереновированном доме отопление стоит в среднем 80 евро с НДС, в прошлом году – 69 евро без НДС“, – сказала представитель VŠT Рута Ясюлёнене.
Несмотря на то, что стоимость 1 кВт/ч для всех одинаковая, Ясюлёнене обратила внимание на то, что разница в счетах зависит от энергетической эффективности домов.
„Жители старых, неухоженных и энергетически неэффективных домов платят больше, поскольку из-за негерметичных конструкций много тепла уходит. Если ничего не делать для повышения энергетической эффективности, с каждым годом убытки будут расти“, – заметила она.