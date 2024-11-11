2024.11.11 12:25

Вильнюсцы получили первые счета за отопление в этом сезоне

 
ru.DELFI.lt
Šildymas
Šildymas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Вильнюсцы получили первые счета за отопление в этом сезоне (2024–2025 гг.). 1 кВт/ч теплоэнергии в столице подешевел, а октябрь был немного тепле, поэтому средняя цена за отопление в реновированной квартире 50 кв. м составила 22 евро, если дом не реновирован, отопление такой квартиры обошлось в 37 евро.

В октябре отопление было на 27% дешевле, чем год назад (5,83 цт без НДС).

Важно помнить, что в этом сезоне действует 9% НДС.

Размер счетов зависит от нескольких факторов: стоимости теплоэнергии, температуры воздуха, энергетической эффективности здания.

„Средняя температура воздуха в октябре была 8,3°C. Это на 1,5 градусов больше среднего показателя (6,8°C). В прошлом году октябрь был на 0,6 прохладнее (7,7°C). Самыми холодными в этом году было 17 и 26 октября“, – сказал метеоролог Гитис Валайка.

В этом году отопительный сезон в Вильнюсе начался 14 октября, на два дня раньше, чем год назад.

„Отопление в квартире площадью 50 кв. м в реновированном доме в этом году стоило около 22 евро (в прошлом 29 евро). В нереновированном доме счет составил 37 евро (в прошлом 47 евро)“, – сказала представитель „Вильнюсских теплосестей“ (VŠT) Рута Ясюлёнене.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии