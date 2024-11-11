Вильнюсцы получили первые счета за отопление в этом сезоне

В октябре отопление было на 27% дешевле, чем год назад (5,83 цт без НДС).

Важно помнить, что в этом сезоне действует 9% НДС.

Размер счетов зависит от нескольких факторов: стоимости теплоэнергии, температуры воздуха, энергетической эффективности здания.

„Средняя температура воздуха в октябре была 8,3°C. Это на 1,5 градусов больше среднего показателя (6,8°C). В прошлом году октябрь был на 0,6 прохладнее (7,7°C). Самыми холодными в этом году было 17 и 26 октября“, – сказал метеоролог Гитис Валайка.

В этом году отопительный сезон в Вильнюсе начался 14 октября, на два дня раньше, чем год назад.