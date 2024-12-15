Вильнюсцы паникуют: не знают, как вернутся домой на праздники

„О каком Таллинне идет речь, когда даже местные маршруты организовать не умеют“. На поезд из Вильнюса в Клайпеду 23 декабря в 18.35 две недели назад билетов уже не осталось. Говорят о путешествии на поезде, об экологических путешествиях, о сокращении выбросов CO2, но на деле все наоборот“, - пишет читатель.
В LTG Link сообщают, что из Вильнюса в Клайпеду в указанный день пойдут 6 поездов. Последним в указанное читателем время отправляется рождественский поезд, билеты на который жители покупают заранее. Поскольку рождественский украшенный поезд пользуется большой популярностью, билеты на этот поезд рекомендуется приобретать заранее.
„23 декабря из Вильнюса в Клайпеду будут курсировать 6 поездов. В системе продажи билетов 5 поездов, поэтому вы можете выбрать более удобное время для поездки. Билеты раскуплены только на один рейс этого дня, который будет выполняться на празднично украшенном поезде. Уже четвертый год, украшая поезда к праздникам, мы знаем, что желающих путешествовать на украшенных поездах много, поэтому всегда призываем пассажиров покупать билеты заранее“, — говорит Ольга Малашкевичене, представитель LTG Link.
Кроме того, в праздничный период компания максимально увеличивает свои мощности, чтобы все жители имели возможность вернуться домой или навестить своих родственников во время праздников. В праздничную неделю компания предложит своим пассажирам более 20 тыс. дополнительных мест в поездах по маршруту Вильнюс-Шяуляй-Клайпеда. Это почти на 40 проц. больше, чем в обычную рабочую неделю.
„С 20 декабря по 5 января будут предложены 12 дополнительных рейсов по маршруту Вильнюс-Клайпеда и 22 рейса по маршруту Вильнюс-Шяуляй“, - комментирует специалист компании.
Предпраздничный период – очень напряженное время во всей Европе. Билеты на поезда, самолеты и автобусы сметаются, поэтому людям во всем мире рекомендуется планировать свои поездки заранее, чтобы избежать неожиданностей и „сюрпризов“, а поездка прошла спокойно. А если вы не можете найти билеты на нужный поезд, стоит рассмотреть другое время отправления или выбрать другой способ путешествия.