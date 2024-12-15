Вильнюсцы паникуют: не знают, как вернутся домой на праздники

„О каком Таллинне идет речь, когда даже местные маршруты организовать не умеют“. На поезд из Вильнюса в Клайпеду 23 декабря в 18.35 две недели назад билетов уже не осталось. Говорят о путешествии на поезде, об экологических путешествиях, о сокращении выбросов CO2, но на деле все наоборот“, - пишет читатель.

В LTG Link сообщают, что из Вильнюса в Клайпеду в указанный день пойдут 6 поездов. Последним в указанное читателем время отправляется рождественский поезд, билеты на который жители покупают заранее. Поскольку рождественский украшенный поезд пользуется большой популярностью, билеты на этот поезд рекомендуется приобретать заранее.