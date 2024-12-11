2024.12.11 14:47

Вильнюсцев призывают высказать свое мнение – планируется ввод зон спокойного движения

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje planuojamos ramaus eismo zonos
Vilniuje planuojamos ramaus eismo zonos
ФОТО: Edgaras Stankevičius | JUDU

В столице до 2027 года появятся зоны спокойного движения – это улицы жилых районов, на которых приоритетом будет безопасное и удобное передвижение участников движения. В этих зонах благодаря разным комплексным мерам переоборудуют инфраструктуру с учетом предложений и потребностей жителей.

Зоны спокойного движения охватывают улицы, окруженные жилыми домами, в них создано удобное для всех жителей пространство – для пешеходов, велосипедистов и водителей. Там обеспечена большая безопасность и поощряется гармоничная мобильность.

Согласно пресс-релизу, в этих зонах допустимую скорость и решения в сфере инфраструктуры обсудят с жителями. Ранее сообщалось, что допустимая скорость в этих зонах будет 20–30 км/ч, велосипедисты смогут ехать в общем потоке, а пешеходы будут в безопасности.

Judu информирует о проведении мастерских зон спокойного движения, во время которых жители смогут выступить со своими идеями и обсуждать меры, подходящие для конкретной улицы. Жителей приглашают участвовать в создании таких зон в своих районах.

Время проведения мастерских:

  • Каролинишкес – 6 января

  • Пашилайчай – 8 января

  • Ерузале – 9 января

  • Новая Вильня – 13 января

  • Антакальнис – 15 января

  • Пилайте – 16 января

  • Чюрлёнё – 21 января

  • Северная часть Шнипишкес – 22 января

  • Казлишкес – 22 января

  • Науининкай – 23 января

  • Жверинас – 27 января

  • Кражю – 27 января

  • Отдельные улицы спокойного движения (ул. С.Станявичаус, Жирмуну, Виршулишкю, Дидлаукё) – 28 января

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