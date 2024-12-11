Вильнюсцев призывают высказать свое мнение – планируется ввод зон спокойного движения

Зоны спокойного движения охватывают улицы, окруженные жилыми домами, в них создано удобное для всех жителей пространство – для пешеходов, велосипедистов и водителей. Там обеспечена большая безопасность и поощряется гармоничная мобильность.

Согласно пресс-релизу, в этих зонах допустимую скорость и решения в сфере инфраструктуры обсудят с жителями. Ранее сообщалось, что допустимая скорость в этих зонах будет 20–30 км/ч, велосипедисты смогут ехать в общем потоке, а пешеходы будут в безопасности.