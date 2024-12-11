Вильнюсцев призывают высказать свое мнение – планируется ввод зон спокойного движения

Зоны спокойного движения охватывают улицы, окруженные жилыми домами, в них создано удобное для всех жителей пространство – для пешеходов, велосипедистов и водителей. Там обеспечена большая безопасность и поощряется гармоничная мобильность.
Согласно пресс-релизу, в этих зонах допустимую скорость и решения в сфере инфраструктуры обсудят с жителями. Ранее сообщалось, что допустимая скорость в этих зонах будет 20–30 км/ч, велосипедисты смогут ехать в общем потоке, а пешеходы будут в безопасности.
Judu информирует о проведении мастерских зон спокойного движения, во время которых жители смогут выступить со своими идеями и обсуждать меры, подходящие для конкретной улицы. Жителей приглашают участвовать в создании таких зон в своих районах.
Время проведения мастерских:
Каролинишкес – 6 января
Пашилайчай – 8 января
Ерузале – 9 января
Новая Вильня – 13 января
Антакальнис – 15 января
Пилайте – 16 января
Чюрлёнё – 21 января
Северная часть Шнипишкес – 22 января
Казлишкес – 22 января
Науининкай – 23 января
Жверинас – 27 января
Кражю – 27 января
Отдельные улицы спокойного движения (ул. С.Станявичаус, Жирмуну, Виршулишкю, Дидлаукё) – 28 января
Ссылки для регистрации здесь.