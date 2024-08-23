Вильнюс за 1,5 млн. евро будет смывать граффити

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 23 августа сказал, что город „начинает борьбу с вандалами“.

„Будем отмывать в 6 раз больше стен, чем до этого. Планируется отмыть 220 000 кв. м стен зданий и домов“, – сказал он.

По данным муниципалитета, до 2026 г. планируется очистить такую площадь граффити, которая могла бы покрыть забор высотой 2 м и длиной 110 км.

Граффити уберут не только в центре города, но и в других микрорайонах. Граффити будут убирать по графику, но если на стенах появятся нецензурные выражения, их будут убирать вне очереди (о таких надписях следует информировать в приложении Tvarkau miestą или на сайте муниципалитета).