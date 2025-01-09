2025.01.09 07:00

Вильнюс: в одном из магазинов Maxima пройдет распродажа

 
ru.DELFI.lt
„Akropolis“ Vilniuje
„Akropolis“ Vilniuje
ФОТО: Įmonės nuotr.

В первом квартале этого года самый большой столичный магазин сети Maxima будет закрыт на реконструкцию. В магазина на ул. Озо, 25, в столичном Akropolis начнутся работы по обновлению, а с 9 января до воскресенья ждет распродажа, больше 7000 промтоваров продадут со скидкой в 70%.

Работы по обновлению Maxima в столичном Akropolis начались уже на этой неделе. Представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что полностью обновленный магазин откроется в середине весны этого года, до того времени он будет поэтапно обновляться, при этом магазин будет работать.

„Работы по обновлению пройдут в несколько этапов и будут проводится в нерабочее время, поэтому покупатели смогут посещать магазин. На протяжении всего времени обновления магазин будет работать в обычные часы – с 8 до 23 ч.“, – сказала представитель сети.

Магазин Maxima работает в ТЦ Akropolis с 2002 года, в последний раз его обновляли в 2019 году.

„На этот раз в магазине расширят ассортимент товаров, оптимизируют торговые залы – переформируют все отделы Maximа, чтобы они стали удобнее для покупателей. Изменения ждут и в кассах – после обновления в этом магазине Maximа по-прежнему будет действовать технология самостоятельного сканирования товаров Scan&Go, будет 24 кассы самообслуживания и 20 обычных касс“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

Она сказала, что 9-12 января в этом магазине будут распродавать промтовары. 7000 товаров продадут со скидками до 70%.

„Такой большой распродажи промтоваров у нас до сих пор не было – покупатели смогут выбирать из 7000 разных товаров и купить их со скидками. Речь идет о косметике, гигиенических товарах, товарах домашнего обихода, одежде, текстиле, игрушках, товарах для животных, товарах для младенцев и т.д.“, – заметила Тракимайте-Шяшкувене.

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