Вильнюс: в одном из магазинов Maxima пройдет распродажа

Работы по обновлению Maxima в столичном Akropolis начались уже на этой неделе. Представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что полностью обновленный магазин откроется в середине весны этого года, до того времени он будет поэтапно обновляться, при этом магазин будет работать.

„Работы по обновлению пройдут в несколько этапов и будут проводится в нерабочее время, поэтому покупатели смогут посещать магазин. На протяжении всего времени обновления магазин будет работать в обычные часы – с 8 до 23 ч.“, – сказала представитель сети.

Магазин Maxima работает в ТЦ Akropolis с 2002 года, в последний раз его обновляли в 2019 году.