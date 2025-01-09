Вильнюс: в одном из магазинов Maxima пройдет распродажа

Работы по обновлению Maxima в столичном Akropolis начались уже на этой неделе. Представитель сети Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что полностью обновленный магазин откроется в середине весны этого года, до того времени он будет поэтапно обновляться, при этом магазин будет работать.
„Работы по обновлению пройдут в несколько этапов и будут проводится в нерабочее время, поэтому покупатели смогут посещать магазин. На протяжении всего времени обновления магазин будет работать в обычные часы – с 8 до 23 ч.“, – сказала представитель сети.
Магазин Maxima работает в ТЦ Akropolis с 2002 года, в последний раз его обновляли в 2019 году.
„На этот раз в магазине расширят ассортимент товаров, оптимизируют торговые залы – переформируют все отделы Maximа, чтобы они стали удобнее для покупателей. Изменения ждут и в кассах – после обновления в этом магазине Maximа по-прежнему будет действовать технология самостоятельного сканирования товаров Scan&Go, будет 24 кассы самообслуживания и 20 обычных касс“, – сказала Тракимайте-Шяшкувене.
Она сказала, что 9-12 января в этом магазине будут распродавать промтовары. 7000 товаров продадут со скидками до 70%.
„Такой большой распродажи промтоваров у нас до сих пор не было – покупатели смогут выбирать из 7000 разных товаров и купить их со скидками. Речь идет о косметике, гигиенических товарах, товарах домашнего обихода, одежде, текстиле, игрушках, товарах для животных, товарах для младенцев и т.д.“, – заметила Тракимайте-Шяшкувене.