Вильнюс присоединился к программе "Зеленые города"

"Участие Вильнюса в программе "Зеленые города" дает возможность предпринять конкретные действия, которые помогут достичь цели создания климатически нейтрального зеленого города. Вместе с уполномоченными представителями ЕБРР, жителями и экспертами мы готовим план действий, который поможет объединить все зеленые инициативы города, оценить и предусмотреть конкретные действия и источники финансирования", - в пресс-релизе цитируется директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.
Как указывает столичное самоуправление, план действий и инвестиций "Зеленого города" уже готовится. Отмечается, что он будет включать управление твердыми отходами, водо- и ресурсосбережение, управление сточными водами, улицы и освещение, городской транспорт, энергоэффективность общественных зданий, развитие возобновляемой энергетики. Также идею умного города, социальное вовлечение в процессы городского планирования.
"Есть много областей, но мы понимаем, что нам необходимо установить приоритеты, поэтому мы сосредоточимся на двух областях, которые оказывают наибольшее влияние на сокращение выбросов CO2 или выбросов парниковых газов и связаны с шумом, загрязнением воздуха и воды, а также потерей биоразнообразия. Это транспорт и энергетика", - отметил Илья Каружис, руководитель Группы инфраструктуры Вильнюсского самоуправления.