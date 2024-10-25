2024.10.25 10:47

Вильнюс покупает 73 новых троллейбуса: какими они будут?

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Troleibusas
Troleibusas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Компания Vilniaus viešasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт, VVT) закупит еще 73 новых троллейбуса. Контракт с победителем тендера планируется подписать в первом квартале следующего года.

„Мы продолжаем обновление троллейбусного парка, чтобы как можно больше людей выбирали общественный транспорт для своих ежедневных поездок. Мы также последовательно инвестируем в менее загрязняющий транспорт: мы планируем, что к 2030 году как минимум 55 проц. транспортных средств будут работать на электричестве“, - сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Планируется закупить низкопольные трехосные троллейбусы длиной 18 метров, способные проезжать без контактной сети до 20 километров. Их системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть электрическими, в них должно быть не менее 40 сидячих и не менее 70 стоячих мест. Также они будут оборудованы пандусом для людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми, а для удобства пассажиров в них будут установлены порты для зарядки устройств.

По словам директора VVT Игнаса Дягутиса, проект обновления троллейбусного парка планируется завершить к концу 2026 года.

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