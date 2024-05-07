Вильнюс обошел Таллин и стал самым богатым регионом в странах Балтии

"Долгое время самым богатым в странах Балтии был Таллинский регион, но в 2022 году Вильнюс обошел Таллин. Впечатляющий скачок Вильнюса, если иметь в виду, что в 2014 году Таллинский регион был на 22%, а в 2004 г. – на 40% богаче Вильнюсского. Интересно и то, что в 2022 году номинальный ВВП Вильнюса на одного жителя был таким, как средний показатель по ЕС, поэтому, чтобы увидеть, как живут среднестатистические европейцы, достаточно приехать в Вильнюс", – писал экономист в Facebook.