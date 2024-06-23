2024.06.23 17:20

Вильнюс не вошел в топ-100 "самых дорогих городов мира"

 
Вильнюс
Вильнюс
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Лондон вошел в десятку самых дорогих городов мира для иностранных рабочих. С прошлого года город поднялся на девять позиций и в рейтинге Mercer по стоимости жизни в 2024 году занял восьмое место.

Жизнь в столице Великобритании несколько дешевле, чем в Нью-Йорке. Рост цен в Лондоне был вызван такими факторами, как общая стоимость жизни и арендная плата.

Между тем Вильнюс в этом списке находится на 113-м месте, Рига - на 61-м, Таллин - на 96-м, а Варшава - на 135-м, сообщает портал madeinvilnius.

Гонконг сохранил первое место в рейтинге этого года, за ним следует Сингапур. Замыкают пятерку самых дорогих швейцарские города Цюрих, Женева и Базель. Эдинбург – 53-й, Глазго – 68-й, Бирмингем – 78-й, Абердин – 82-й, Белфаст – 87-й. Париж занял 29-е место, Дублин — 41-е.

В рейтинг индекса включены 226 локаций по всему миру. Он учитывает сравнительную цену более чем 200 товаров, включая транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения.

Нигерийский Абуджа считается самым дешевым городом, занял последнее 226-е место в списке.

Mercer составляет рейтинги, чтобы помочь международным работодателям планировать компенсационные пакеты сотрудников. Рост цен на жилье во многих городах мира является проблемой для работодателей, а нестабильная инфляция также является проблемой для компенсационных пакетов работников, утверждает Mercer. Эти факторы могут затруднить работодателям привлечение и удержание лучших специалистов, могут увеличить затраты на заработную плату и выплаты, ограничить мобильность талантов и увеличить операционные расходы, говорится в отчете.

По данным Mercer, проблемы стоимости жизни оказали значительное влияние на международные организации и их сотрудников. Организациям важно знать о тенденциях стоимости жизни и темпах инфляции и получать информацию от сотрудников по этим вопросам, чтобы эффективно управлять их влиянием.

Первый в 2024 году рейтинг Mercer десяти самых дорогих городов по стоимости жизни:

  1. Гонконг

  2. Сингапур

  3. Цюрих, Швейцария

  4. Женева, Швейцария

  5. Базель, Швейцария

  6. Берн, Швейцария

  7. Нью-Йорк, США

  8. Лондон, Великобритания

  9. Нассау, Багамские острова

  10. Лос-Анджелес, США

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