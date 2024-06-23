Вильнюс не вошел в топ-100 "самых дорогих городов мира"

Жизнь в столице Великобритании несколько дешевле, чем в Нью-Йорке. Рост цен в Лондоне был вызван такими факторами, как общая стоимость жизни и арендная плата.
Между тем Вильнюс в этом списке находится на 113-м месте, Рига - на 61-м, Таллин - на 96-м, а Варшава - на 135-м, сообщает портал madeinvilnius.
Гонконг сохранил первое место в рейтинге этого года, за ним следует Сингапур. Замыкают пятерку самых дорогих швейцарские города Цюрих, Женева и Базель. Эдинбург – 53-й, Глазго – 68-й, Бирмингем – 78-й, Абердин – 82-й, Белфаст – 87-й. Париж занял 29-е место, Дублин — 41-е.
В рейтинг индекса включены 226 локаций по всему миру. Он учитывает сравнительную цену более чем 200 товаров, включая транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения.
Нигерийский Абуджа считается самым дешевым городом, занял последнее 226-е место в списке.
Mercer составляет рейтинги, чтобы помочь международным работодателям планировать компенсационные пакеты сотрудников. Рост цен на жилье во многих городах мира является проблемой для работодателей, а нестабильная инфляция также является проблемой для компенсационных пакетов работников, утверждает Mercer. Эти факторы могут затруднить работодателям привлечение и удержание лучших специалистов, могут увеличить затраты на заработную плату и выплаты, ограничить мобильность талантов и увеличить операционные расходы, говорится в отчете.
По данным Mercer, проблемы стоимости жизни оказали значительное влияние на международные организации и их сотрудников. Организациям важно знать о тенденциях стоимости жизни и темпах инфляции и получать информацию от сотрудников по этим вопросам, чтобы эффективно управлять их влиянием.
Первый в 2024 году рейтинг Mercer десяти самых дорогих городов по стоимости жизни:
Гонконг
Сингапур
Цюрих, Швейцария
Женева, Швейцария
Базель, Швейцария
Берн, Швейцария
Нью-Йорк, США
Лондон, Великобритания
Нассау, Багамские острова
Лос-Анджелес, США