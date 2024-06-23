Вильнюс не вошел в топ-100 "самых дорогих городов мира"

Mercer составляет рейтинги, чтобы помочь международным работодателям планировать компенсационные пакеты сотрудников. Рост цен на жилье во многих городах мира является проблемой для работодателей, а нестабильная инфляция также является проблемой для компенсационных пакетов работников, утверждает Mercer. Эти факторы могут затруднить работодателям привлечение и удержание лучших специалистов, могут увеличить затраты на заработную плату и выплаты, ограничить мобильность талантов и увеличить операционные расходы, говорится в отчете.