Вильнюс: известна трасса, время работы и продолжительность рейса автономного автобуса

Автономный автобус будет курсировать в районе Ужупис с 7 до 19 ч. по рабочим дням. Продолжительность маршрута около 50 минут. Это электрический автобус, поэтому во время заправки он ездить не будет. Автобус будет останавливаться на 13 остановках. Дне из них - постоянные, а 11 - временные.
Во время тестирования поездки на этом автобусе будут бесплатными. Одновременно в автобусе могут находиться 6 человек. Велосипеды и самокаты в салон заносить нельзя. Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь в том, что автономный автобус вас „заметил“ и стал замедлять ход. Внимание! В автономном автобусе надо пристегиваться ремнями безопасности.
„Автономный автобус будет курсировать в Ужуписе. От Ужупской гимназии он будет ездить по Паупису, и вернется на зад по ул. Майронё. Этот 4-километровый маршрут выбран по нескольким критериям состояние инфраструктуры, число потенциальных пассажиров, инфраструктура улиц, интенсивность движения, доступ к зарядке и вовлечение общества. Маршрут запланирован так, чтобы жители могли доехать до ближайших остановок общественного транспорта и ехать дальше“, – сказала директор JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.
После пробного периода муниципалитет оценит, может ли такой транспорт пополнить транспортный парк Вильнюса.
Автономный автобус застрахован как обязательным страхованием, так и KASKO.
Схему можно найти здесь.