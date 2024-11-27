Вильнюс: горсовет одобрил повышение платы за парковку и введение новой зоны

Во время голосования 27 членов горсовета поддержали предложение, 19 были против, никто не воздержался.
В синей зоне плата увеличится с 2,5 до 4 евро в час (за первый час – 3,5 евро), в красной – с 1,5 до 2,5 евро, в желтой – с 0,60 до 1 евро, в зеленой – с 0,30 до 0,50 евро в час.
Директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что расценки на парковку уже давно не пересматривали, поэтому есть потребность в их повышении с учетом роста других цен.
„С 2005 года цены в синей и желтой зоне не пересматривали, а расходы города росли. Оборудование мест для парковки, асфальтирование – цены за эти услуги растут, город должен думать о доходах. Если сравнить, на сколько в Вильнюсе с 2005 года одорожала чашка кофе, можно понять, как изменились цены“, – сказал он.
По словам Бужинскаса, повышение цен поможет освободить парковочные места в центре, особенно в Старом городе.
„Мы после последнего подорожания видели, что это дает эффект, машин становится меньше – места появляются“, – сказал он.
Кроме того, было принято протокольное постановление о пересмотре цен не реже раза в два года.
Вся остальная территория города, по новым правилам, будет считаться белой зоной. Плата в ней будет составлять 0,20 евро в час, если местная община захочет, чтобы ввели плату в конкретном месте. сли такой просьбы не будет, стоянка будет бесплатной.
Люди, которые декларировали место жительство в платной части белой зоны, будут получать разрешение на парковку. За первый год платить не придется, плата за второй и последующие годы составит 72 евро (или 6 евро в месяц).
„Мы предлагаем жителям воспользоваться этой возможностью и сделать стоянку во дворах платной. Плата будет символической, но поможет освободить дворы“, – сказал Бужинскас.
Горсовет изменит и границы зон. Будет уменьшена синяя: ул. Т. Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё, Ишганитоё, Бокшто, Субачаус, Жюпроню, М.Даукшос, Базилиёну, Пилимо, Йогайлос и проспект Гедиминаса.
В других местах синюю зону сменят на красную. В части Вильнюса вместо желтой зоны появится красная, например, около рынка Тимо. В части Науяместиса и на территории вокзала введут желтую зону.