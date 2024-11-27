Вильнюс: горсовет одобрил повышение платы за парковку и введение новой зоны

Во время голосования 27 членов горсовета поддержали предложение, 19 были против, никто не воздержался.

В синей зоне плата увеличится с 2,5 до 4 евро в час (за первый час – 3,5 евро), в красной – с 1,5 до 2,5 евро, в желтой – с 0,60 до 1 евро, в зеленой – с 0,30 до 0,50 евро в час.

Директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что расценки на парковку уже давно не пересматривали, поэтому есть потребность в их повышении с учетом роста других цен.