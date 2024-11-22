Vilnius Grand Resort и Radisson Blu — крупнейшие налогоплательщики в гостиничном бизнесе

Больше всего налогов уплатила столичная гостиница Radisson Blu Hotel Lietuva – почти 1,72 млн евро, или на 34 проц. больше, чем в прошлом году.

На втором месте в этом году находится гостиница Vilnius Grand Resort, которая уже перевела на счет ГНИ 1,4 млн евро, или на 43 проц. больше, чем в прошлом году. Далее следуют палангская гостиница Palanga Life Balance SPA, уплаченные налоги которой составляют 1,01 млн евро, Vytautas Mineral SPA с 876 тыс. евро и санаторий Eglė с 871 тыс. евро.