2024.11.22 14:09

Vilnius Grand Resort и Radisson Blu — крупнейшие налогоплательщики в гостиничном бизнесе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
„Radisson Collection Astorija Vilnius“
„Radisson Collection Astorija Vilnius“
ФОТО: Įmonės nuotr.

10 гостиниц, уплативших больше всего налогов за 3 квартала этого года, уже перечислили на счет Государственной налоговой инспекции (ГНИ) 9,33 млн евро налогов, что на 60 проц. больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает портал Verslo žinios.

Больше всего налогов уплатила столичная гостиница Radisson Blu Hotel Lietuva – почти 1,72 млн евро, или на 34 проц. больше, чем в прошлом году.

На втором месте в этом году находится гостиница Vilnius Grand Resort, которая уже перевела на счет ГНИ 1,4 млн евро, или на 43 проц. больше, чем в прошлом году. Далее следуют палангская гостиница Palanga Life Balance SPA, уплаченные налоги которой составляют 1,01 млн евро, Vytautas Mineral SPA с 876 тыс. евро и санаторий Eglė с 871 тыс. евро.

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