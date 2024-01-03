Vilniaus pergalė: продукция на прилавках российских супермаркетов – остатки

"Поскольку сигналы и фотографии из социальных сетей о том, что наша продукция продается в России без нашего ведома, мы получаем уже больше года, мы сразу выполнили все возможные решения, которые должны обеспечить, чтобы не осталось никаких лазеек и способов и было бы невозможно через другие страны незаконно поставлять продукцию Pergalė в Россию. Еще в декабре 2022 года мы категорически обязали дистрибьюторов в странах, не входящих в санкционный пакет, не отправлять нашу продукцию в Россию и Беларусь", – сообщил представитель Vilniaus pergalė Размус в переданном комментарии.