Vilniaus pergalė: продукция на прилавках российских супермаркетов – остатки

"Поскольку сигналы и фотографии из социальных сетей о том, что наша продукция продается в России без нашего ведома, мы получаем уже больше года, мы сразу выполнили все возможные решения, которые должны обеспечить, чтобы не осталось никаких лазеек и способов и было бы невозможно через другие страны незаконно поставлять продукцию Pergalė в Россию. Еще в декабре 2022 года мы категорически обязали дистрибьюторов в странах, не входящих в санкционный пакет, не отправлять нашу продукцию в Россию и Беларусь", – сообщил представитель Vilniaus pergalė Размус в переданном комментарии.
"Для полноценной торговли на таком большом рынке, как Россия, пусть даже и в одной из торговых сетей, необходим большой объем продукции, поэтому мы постоянно отслеживаем объемы реализуемой продукции, которые отклоняются от привычных, особенно тех, которые отправляются новым торговым партнерам. Можем заверить, что никаких отклонений не произошло, хотя в течение года было несколько попыток перепродать нашу продукцию – мы преградили этому путь", – утверждал он.
Размус отметил, что срок годности шоколадных плиток доходит до 18 месяцев, поэтому торговля может осуществляться за счет остатков, которые были вывезены без ведома компании еще в 2022 году.
"На снимках мы видим, что дизайн упаковки шоколадных плиток старый, на данный момент мы уже полностью поменяли дизайн на дизайн нового образца, что только подтверждает эту нашу версию", — пояснил представитель Vilniaus pergalė.
"Что касается санкций, то они не распространяются на продукты питания, таких санкций просто нет. Решение, принятое нашей компанией, чисто ценностное, и мы сделали все для прекращения продажи продукции Pergalė в России и Беларуси. Насколько нам известно, ни один другой ведущий производитель кондитерских изделий не принимал таких решений, а у некоторых из них даже есть действующие кондитерские фабрики в России", – подчеркнул он.