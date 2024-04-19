Vičiūnų grupė продала завод в Калининградской области

 
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„Vičiūnų" grupė
„Vičiūnų" grupė
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Vičiūnų grupė, которую возглавляет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис со своим партнером Людасом Скерусом, продала завод Vičiūnai-Rus, находящийся в в Калининградской области (Советске), зарегистрированной в Санкт-Петербурге УК "Группа Океан", сообщает агентство BNS.

Эту информацию подтверждают документы в Российском реестре юридических лиц. Сообщается, что сделка была заключена 18 апреля. Проданы 100% акций Vičiūnai-Rus российской компании УК "Группа Океан".

Delfi пытался связаться с представителями Vičiūnų grupė, но не смог получить комментарий.

Портал Kommersant сообщал, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями РФ дала согласие на продажу завода Vičiūnai-Rus инвестору из Санкт-Петербурга.

В документации говорится, что планируется уступка прав требований по договорам займа и долга на общую сумму $29,4 млн и €1,86 млн. в пользу УК "Группа Океан".

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