Vičiūnai отрицают вывоз товаров военного назначения: проводится внутренняя проверка

"Мы отрицаем информацию в СМИ о том, что эти запасные детали военного назначения. Это детали для ремонта оборудования по производству продуктов, для поддержания технического состояния оборудования и его никогда не перепродавали другим компаниям", – сказано в комментарии представителя компании Вилмы Вевярске.
"Сейчас мы проводим внутреннее расследование, также проходит расследование криминалистов таможни. Мы будем сотрудничать со всеми ведомствами, чтобы опровергнуть эти обвинения", – заметила Вевярске.
Расследование организуют и контролируют прокуроры Отдела уголовного преследования Клайпедской окружной прокуратуры. Расследование ведут сотрудники Клайпедского отделения Таможенной криминальной службы.
Напомним, что Клайпедская окружная прокуратура поручила сотрудникам территориального отделения Таможенной криминальной службы провести расследование возможного нарушения международных санкций компанией Plungės kooperatinė prekyba группы Vičiūnai.