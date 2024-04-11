Vičiūnai отрицают вывоз товаров военного назначения: проводится внутренняя проверка

В ответ на появившуюся информацию о том, что компания группы Vičiūnai предположительно перевозила в Россию подсанкционные товары, которые могут использоваться в войне, прокуратура заявила в четверг, что начала предварительное расследование по факту нарушения международных санкций. Представители компании утверждают, что представленная в СМИ информация неверна.