2025.04.08 17:36

Via Lietuva: в связи с реконструкцией моста через Круну на автомагистрали Вильнюс — Каунас вводятся изменения движения транспорта

 
Elta
ru.DELFI.lt
Ремонт дорог
Ремонт дорог
ФОТО: Delfi

В связи с ускорением работ по реконструкции моста через Круну с субботы на этом участке автомагистрали Вильнюс КаунасКлайпеда вводятся изменения в движении транспорта, сообщает AО Via Lietuva.

Отмечается, что подготовительные работы на данном участке автомагистрали будут проводиться со среды по пятницу с 7.00 ч. до 15.00 ч.

„Все участники дорожного движения предупреждены о том, что уже со среды по пятницу, с 7.00 ч. по 15.00 ч., будут проводиться подготовительные работы, что может привести к образованию заторов. В эти дни будет временно закрыта вторая полоса трассы в направлении Каунаса“, — говорится в сообщении компании.

„Между тем, с утра субботы, движение в направлении Каунаса будет перенаправлено на две полосы по временному мосту, а движение в направлении Вильнюса будет перенаправлено на одну полосу по имеющемуся мосту“, — сообщает Via Lietuva.

Ожидается, что такой порядок движения транспорта сохранится до весны следующего года, когда начнутся работы по установке второго постоянного моста.

Полную реконструкцию моста через Круну планируется завершить к концу 2027 года. Работы будет выполнять компания ЗАО Tilsta, победитель открытого тендера, объявленного Via Lietuva. Стоимость договора – более 24 млн евро с учетом НДС.

Сообщается, что на финансирование проекта выделено более 9,4 млн евро из средств меры Европейских инфраструктурных сетей. Оставшаяся сумма проекта финансируется за счет государственного бюджета и банковского взноса солидарности.

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