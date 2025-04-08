Via Lietuva: в связи с реконструкцией моста через Круну на автомагистрали Вильнюс — Каунас вводятся изменения движения транспорта

Отмечается, что подготовительные работы на данном участке автомагистрали будут проводиться со среды по пятницу с 7.00 ч. до 15.00 ч.

„Все участники дорожного движения предупреждены о том, что уже со среды по пятницу, с 7.00 ч. по 15.00 ч., будут проводиться подготовительные работы, что может привести к образованию заторов. В эти дни будет временно закрыта вторая полоса трассы в направлении Каунаса“, — говорится в сообщении компании.

„Между тем, с утра субботы, движение в направлении Каунаса будет перенаправлено на две полосы по временному мосту, а движение в направлении Вильнюса будет перенаправлено на одну полосу по имеющемуся мосту“, — сообщает Via Lietuva.