Via Lietuva ищет директора: зарплата до 12 000 евро

„Он также должен участвовать в создании Дорожного фонда, который будет действовать по новой модели и обеспечит последовательное финансирование присмотра за дорогами“, – сказала председатель правления Via Lietuva Рута Бутаутайте-Пиворюнене.

В объявлении указано, что зарплата гендиректора, которого примут на 5 лет, составляет от 9800 до 12 000 евро („на бумаге“), а точная сумма будет зависеть от опыта работы и компетентности. Предлагают и дополнительные бонусы.