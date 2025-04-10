Via Lietuva ищет директора: зарплата до 12 000 евро

На данный момент ВРИО главы Via Lietuva является Мартинас Гедаминскас.
Заявки кандидатов принимаются до 4 мая 2025 года.
Отбор проводит компания J. Friisberg & Partners.
По данным Via Lietuva, будущий директор должен обеспечить эффективное управление инфраструктурой развития и присмотра за дорогами, привлечение финансирования, осуществление организационных перемен.
„Он также должен участвовать в создании Дорожного фонда, который будет действовать по новой модели и обеспечит последовательное финансирование присмотра за дорогами“, – сказала председатель правления Via Lietuva Рута Бутаутайте-Пиворюнене.
В объявлении указано, что зарплата гендиректора, которого примут на 5 лет, составляет от 9800 до 12 000 евро („на бумаге“), а точная сумма будет зависеть от опыта работы и компетентности. Предлагают и дополнительные бонусы.