2025.04.10 16:01

Via Lietuva ищет директора: зарплата до 12 000 евро

 
ELTA
Ула Климашевская
ru.DELFI.lt
Valstybės kontrolė atliko „Via Lietuva“ auditą
Valstybės kontrolė atliko „Via Lietuva“ auditą
ФОТО: Delfi

В начале февраля был уволен глава Via Lietuva Марюс Швайкаускас. Сейчас компания объявила конкурс на должность гендиректора.

На данный момент ВРИО главы Via Lietuva является Мартинас Гедаминскас.

Заявки кандидатов принимаются до 4 мая 2025 года.

Отбор проводит компания J. Friisberg & Partners.

По данным Via Lietuva, будущий директор должен обеспечить эффективное управление инфраструктурой развития и присмотра за дорогами, привлечение финансирования, осуществление организационных перемен.

„Он также должен участвовать в создании Дорожного фонда, который будет действовать по новой модели и обеспечит последовательное финансирование присмотра за дорогами“, – сказала председатель правления Via Lietuva Рута Бутаутайте-Пиворюнене.

В объявлении указано, что зарплата гендиректора, которого примут на 5 лет, составляет от 9800 до 12 000 евро („на бумаге“), а точная сумма будет зависеть от опыта работы и компетентности. Предлагают и дополнительные бонусы.

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