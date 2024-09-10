2024.09.10 14:28

Ветеринарная служба: может быть возобновлен экспорт яиц в Тайвань

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kiaušiniai
Kiaušiniai
ФОТО: LightField Studios | Shutterstock

В конце августа было получено подтверждение, что Тайвань вычеркнул Литву из списка стран с патогенным птичьим гриппом, в котором страна оказалась в декабре прошлого года, когда в хозяйстве, где выращивают индюков, в Мариямпольском районе был зафиксирован очаг заболевания, и возобновил импорт яиц.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), продолжат переговоры о разрешении на ввоз птицы и изделий из нее.

„Тайвань – новое направление для литовских экспортеров, до введения ограничений экспорт был небольшим. Однако международная ситуация сейчас очень динамичная, поэтому приглашаем компании воспользоваться этим и расширить направление экспорта своей продукции, направив ее в Тайвань“, – сказала глава службы Аудроне Микалаускене.

По данным службы, в прошлом году, когда в Мариямпольском районе был зафиксирован очаг птичьего гриппа, а четыре страны ограничили ввоз продукции из Литвы, экспорт литовской птицы сократился. Однако уже в первом полугодии 2024 года масштабы экспорта восстановились и составили 7,6 тонн.

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