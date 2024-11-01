Ветер принес в Литву низкие цены на электроэнергию – пятница будет одним из самых дешевых дней в этом году

В литовской ценовой зоне биржи Nord Pool почасовая цена электроэнергии в пятницу не поднимется выше 2 центов за кВтч, а среднедневная оптовая цена составит 0,587 цента за кВтч (5,87 евро за МВтч).
В ожидании рекорда
Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid комментирует Delfi, что 1 ноября цена на электроэнергию в Литве будет немного отличаться от цен в Латвии и Эстонии (в странах Балтии они обычно идентичны).
„Низкие цены на электроэнергию будут определяться сильным ветром в странах Балтии и Скандинавии, а также снижением потребления в Литве из-за нерабочего дня. Есть шанс, что мы установим местный рекорд производства ветровой энергии. Интересная деталь: в Литве прогнозируется такое большое производство электроэнергии, что межсистемный участок между Литвой и Латвией будет полностью загружен как минимум один час - поэтому цена на электроэнергию в Литве будет ниже, чем в Латвии и Эстонии“, - говорится в ответе Litgrid.
Действительно, среднесуточная стоимость в Латвии и Эстонии составит 0,599 цента за кВтч (без НДС), то есть немного выше, чем в Литве. Но в целом Скандинавия и страны Балтии могут похвастаться особенно низкими ценами по сравнению с остальной Европой, котирующейся на Nord Pool:
По данным Delfi, 1 ноября станет пятым самым „дешевым“ днем в Литве в этом году: самая низкая цена на бирже была 7 апреля (0,455 цента), 14 апреля (0,153 цента), 9 сентября (0,483 цента) и 20 октября (0,26 цента за кВтч, без НДС). Скачки или падения цен в Nord Pool особенно актуальны для потребителей электроэнергии с почасовыми „биржевыми“ планами, которые могут соответствующим образом корректировать свое энергопотребление.
Готовимся к стихии
Однако ветреная погода не только приносит хорошее настроение потребителям электроэнергии: некоторым из них, возможно, придется смириться с временными перебоями в работе сети. Глава контролируемой государством группы Ignitis Дарюс Майкштенас пишет в социальной сети, что входящий в ее состав оператор распределения энергии (ESO) готовится к безумию природы. „ESO готовится к приближающемуся шторму, увеличивая количество дежурных бригад до 200 и подготовив к подключению 170 крупных электрогенераторов. А ветроэнергетический сектор будет доволен конкурентоспособными ценами на электроэнергию“, - написал в четверг на своей странице в Facebook Д.Майкштенас.
ESO сообщает, что удваивает численность дежурных оперативных сил. „Дефектологи воздушных линий, инженеры, электрики, техники будут работать больше обычного. По оценкам, для ликвидации ущерба, причиненного ветром, мобилизовано более 400 человек“, - говорится в сообщении представителя ESO по связям с общественностью Расы Юодкене.
По словам Р.Юодкене, в День всех святых, 1 ноября, на работу приглашается максимальное количество сотрудников, поскольку укрепляются не только полевые бригады, но также колл-центр и диспетчерские бригады. После урагана, опустошившего летом Литву, ESO закупила дополнительное оборудование. Компания рекомендует регистрировать отключения электроэнергии онлайн. Синоптики прогнозируют, что штормовой циклон в пятницу может разделить страну на более спокойные - северную, северо-восточную и штормовую - западную и южную части в пятницу.