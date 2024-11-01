Ветер принес в Литву низкие цены на электроэнергию – пятница будет одним из самых дешевых дней в этом году

Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid комментирует Delfi, что 1 ноября цена на электроэнергию в Литве будет немного отличаться от цен в Латвии и Эстонии (в странах Балтии они обычно идентичны).

„Низкие цены на электроэнергию будут определяться сильным ветром в странах Балтии и Скандинавии, а также снижением потребления в Литве из-за нерабочего дня. Есть шанс, что мы установим местный рекорд производства ветровой энергии. Интересная деталь: в Литве прогнозируется такое большое производство электроэнергии, что межсистемный участок между Литвой и Латвией будет полностью загружен как минимум один час - поэтому цена на электроэнергию в Литве будет ниже, чем в Латвии и Эстонии“, - говорится в ответе Litgrid.