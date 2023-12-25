Весной самолеты SAS будут чаще летать в Стокгольм

 
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Skandinavijos oro linijos SAS
Skandinavijos oro linijos SAS
ФОТО: Augustas Didžgalvis

Авиакомпания SAS сообщает, что с апреля 2024 года планирует осуществлять регулярные полеты между Вильнюсом и Стокгольмом (аэропорт Стокгольм-Арланда) три раза в день – полеты будут осуществляться с понедельника по четверг. Сейчас в рабочие дни самолеты в Стокгольм летают дважды в день, пишет портал madeinvilnius.lt

С апреля 2024 г. самолеты этой авиакомпании будут летать в Стокгольм 16 раз в неделю, а сейчас - 12.

По данным Литовских аэропортов, так авиакомпания возвращается к режиму полетов, существовавшему до пандемии.

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