Весной направления из литовских аэропортов должны дополниться Амстердамом, Краковом, Берлином, Пизой и Задаром

Аэропорты подчеркивают, что список регулярных рейсов на летний сезон 2024 года еще не окончательный и может быть дополнен.
Сообщается, что Ryanair будет летать из Каунасского аэропорта в Пизу с 31 марта этого года. С 31 марта Ryanair будет выполнять рейсы из Каунаса в Берлин.
С 3 мая авиакомпания airBaltic будет совершать рейсы из Вильнюса в Краков. С 29 мая рейсами airBaltic из Палангского аэропорта будет доступен Амстердам, а с 1 июня Задар и Каунас свяжут рейсы Ryanair.
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