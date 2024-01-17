Весной направления из литовских аэропортов должны дополниться Амстердамом, Краковом, Берлином, Пизой и Задаром

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Sinkevičius
Весной регулярные маршруты литовских аэропортов должны дополниться. Из Паланги можно будет лететь напрямую в Амстердам, из Вильнюса – в Краков, а из Каунаса – в Берлин, Пизу и Задар.

Аэропорты подчеркивают, что список регулярных рейсов на летний сезон 2024 года еще не окончательный и может быть дополнен.

Сообщается, что Ryanair будет летать из Каунасского аэропорта в Пизу с 31 марта этого года. С 31 марта Ryanair будет выполнять рейсы из Каунаса в Берлин.

С 3 мая авиакомпания airBaltic будет совершать рейсы из Вильнюса в Краков. С 29 мая рейсами airBaltic из Палангского аэропорта будет доступен Амстердам, а с 1 июня Задар и Каунас свяжут рейсы Ryanair.

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