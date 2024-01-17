Весной направления из литовских аэропортов должны дополниться Амстердамом, Краковом, Берлином, Пизой и Задаром

Аэропорты подчеркивают, что список регулярных рейсов на летний сезон 2024 года еще не окончательный и может быть дополнен.

Сообщается, что Ryanair будет летать из Каунасского аэропорта в Пизу с 31 марта этого года. С 31 марта Ryanair будет выполнять рейсы из Каунаса в Берлин.