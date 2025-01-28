Верховный суд Литвы: самовольная поездка на автомобиле CityBee может быть приравнена к угону

Следствие установило, что лицо, самостоятельно или в группе лиц, разбивая стекла автомобилей и таким образом проникая в автомобили, использовало или пыталось использовать автомобили CityBee, предназначенные для краткосрочной аренды.
Между тем, суд первой инстанции постановил, что лицо хотело лишь покататься на автомобилях краткосрочной аренды CityBee. Оно не стремилось присвоить пять автомобилей, принадлежащих компании по аренде автомобилей, и таким образом получить выгоду или поступить так, чтобы их возврат владельцу стал невозможным или крайне затруднительным.
Между тем, апелляционный суд пришел к противоположному выводу – он постановил, что действия лица соответствуют всем признакам хищения (кражи) чужого имущества.
Лицо использовало и стремилось использовать автомобили незаконно, без заключения договора аренды, разрешающего использование автомобилей CityBee, зная, что за такое использование автомобилей оно не заплатит. Разбивая стекла автомобилей и проникая в автомобили, оно стремилось использовать их как свои хотя бы в течение определенного периода времени и понимало, что в результате такого его поведения владелец автомобилей CityBee лишится своего имущества и в течение соответствующего времени не сможет сдавать его в аренду другим лицам, т. е. распоряжаться им.
Верховный суд Литвы согласился с позицией апелляционного суда и заявил, что тот надлежащим образом применил положения уголовного закона, предусматривающие ответственность за хищение чужого имущества.
В своем решении Верховный суд Литвы подчеркнул правила, сформулированные ранее на практике в делах аналогичного характера. Подчеркивается, что в случаях, когда лицо завладевает чужим имуществом (например, автомобилем), желая воспользоваться им, без согласия владельца или без его ведома, но без цели присвоения данного имущества при этом будучи равнодушным к судьбе такого имущества (он может выбросить, отдать или оставить имущество где угодно), такое деяние обычно квалифицируется как кража, говорится в протоколе суда.
Данное решение Верховного суда Литвы является окончательным и обжалованию не подлежит.