Верховный суд Литвы: самовольная поездка на автомобиле CityBee может быть приравнена к угону

Лицо использовало и стремилось использовать автомобили незаконно, без заключения договора аренды, разрешающего использование автомобилей CityBee, зная, что за такое использование автомобилей оно не заплатит. Разбивая стекла автомобилей и проникая в автомобили, оно стремилось использовать их как свои хотя бы в течение определенного периода времени и понимало, что в результате такого его поведения владелец автомобилей CityBee лишится своего имущества и в течение соответствующего времени не сможет сдавать его в аренду другим лицам, т. е. распоряжаться им.