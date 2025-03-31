2025.03.31 07:00

Важно знать: за какие действия на больничном можно лишиться выплат или даже работы

 
в прошлом году проверили 10 700 человек
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Išmokos
Išmokos
ФОТО: Delfi

Если человек находится на больничном, он должен знать, что существуют определенные правила, которые надо соблюдать. Нарушившие эти правила могут быть лишены пособия или остаться без работы. Адвокат Эвелина Кизне рассказала, на что важно обратить внимание.

С правилами пациента должен ознакомить врач, который выдал больничный.

„Однако незнание закона от ответственности не освобождает, поэтому человек сам должен интересоваться, какие правила действуют“, – заметила адвокат.

Во-первых, пациент должен выполнять назначенные врачом процедуры и принимать лекарства. На больничном нельзя употреблять спиртное, наркотики и психотропные вещества.

На больничном нельзя учиться и работать, а также путешествовать, как по Литве, так и за границей. Нельзя участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.

„На больничном можно ходить в магазин или в аптеку, но больничный - это не отпуск или время досуга, поэтому развлекаться нельзя“, – сказала Кизне.

Evelina Kiznė

Информировать „Содру“ о нарушении правил может и работодатель, если у него есть такие данные (например, он их увидел в социальных сетях).

„Когда „Содра“ получает такую информацию, пациента вызывают на Консультационную комиссию“, – сказала адвокат.

У „Содры“ есть полномочия прекратить выплату больничного с того дня, когда было зафиксировано нарушение.

„Если позже выясняется, что нарушение было допущено и раньше, то пациенту придется вернуть полученные деньги“ , – прибавила Кизне.

Иногда нарушения становятся поводом для увольнения работника, поскольку если больничный аннулируют, считается, что человек прогуливал работу.

„По Трудовому кодексу, прогул - грубое нарушение трудового режима. Человека могут уволить и не выплатить ему выходное пособие“, – сказала Кизне.

Пресс-секретарь „Содры“ Малгожата Козич сказала Delfi, что чаще всего о нарушениях информируют работодатели, разные ведомства, жители, врачи. Каждый случай рассматривают индивидуально.

Sodra

В 2024 году проверили 10 700 больных. Обычно еще до посещения комиссии 60% этих людей врачи признают выздоровевшими, это значит, что их больничный закрывают.

„В 2024 году после проверок больничный не выплатили в 572 случаях, общая невыплаченная сумма составила 76 000 евро“, – сказала Козич.

В 2024 году 45 человек должны были вернуть выплаченные деньги.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии