Важно знать: за какие действия на больничном можно лишиться выплат или даже работы

С правилами пациента должен ознакомить врач, который выдал больничный.
„Однако незнание закона от ответственности не освобождает, поэтому человек сам должен интересоваться, какие правила действуют“, – заметила адвокат.
Во-первых, пациент должен выполнять назначенные врачом процедуры и принимать лекарства. На больничном нельзя употреблять спиртное, наркотики и психотропные вещества.
На больничном нельзя учиться и работать, а также путешествовать, как по Литве, так и за границей. Нельзя участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.
„На больничном можно ходить в магазин или в аптеку, но больничный - это не отпуск или время досуга, поэтому развлекаться нельзя“, – сказала Кизне.
Информировать „Содру“ о нарушении правил может и работодатель, если у него есть такие данные (например, он их увидел в социальных сетях).
„Когда „Содра“ получает такую информацию, пациента вызывают на Консультационную комиссию“, – сказала адвокат.
У „Содры“ есть полномочия прекратить выплату больничного с того дня, когда было зафиксировано нарушение.
„Если позже выясняется, что нарушение было допущено и раньше, то пациенту придется вернуть полученные деньги“ , – прибавила Кизне.
Иногда нарушения становятся поводом для увольнения работника, поскольку если больничный аннулируют, считается, что человек прогуливал работу.
„По Трудовому кодексу, прогул - грубое нарушение трудового режима. Человека могут уволить и не выплатить ему выходное пособие“, – сказала Кизне.
Пресс-секретарь „Содры“ Малгожата Козич сказала Delfi, что чаще всего о нарушениях информируют работодатели, разные ведомства, жители, врачи. Каждый случай рассматривают индивидуально.
В 2024 году проверили 10 700 больных. Обычно еще до посещения комиссии 60% этих людей врачи признают выздоровевшими, это значит, что их больничный закрывают.
„В 2024 году после проверок больничный не выплатили в 572 случаях, общая невыплаченная сумма составила 76 000 евро“, – сказала Козич.
В 2024 году 45 человек должны были вернуть выплаченные деньги.