Важно знать: за какие действия на больничном можно лишиться выплат или даже работы

С правилами пациента должен ознакомить врач, который выдал больничный.

„Однако незнание закона от ответственности не освобождает, поэтому человек сам должен интересоваться, какие правила действуют“, – заметила адвокат.

Во-первых, пациент должен выполнять назначенные врачом процедуры и принимать лекарства. На больничном нельзя употреблять спиртное, наркотики и психотропные вещества.

На больничном нельзя учиться и работать, а также путешествовать, как по Литве, так и за границей. Нельзя участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.

„На больничном можно ходить в магазин или в аптеку, но больничный - это не отпуск или время досуга, поэтому развлекаться нельзя“, – сказала Кизне.