Важно для работавших до 1994 года: надо предоставить „Содре“ соответствующие документы

К таким документам относятся: трудовые книжки, справки о стаже, выданные работодателями на основе имеющихся документов, подтвержденные подписью директора и печатью или выписки документов, хранящихся у работодателя.

Люди, которые работали до 1994 года, должны предоставить „Содре“ все необходимые документы, доказывающие наличие стажа.

До 1994 г. работодатели предоставляли „Содре“ только общую информацию – число работников и уплаченную сумму налогов. Персонализированная информация не предоставлялась, ее вносили в трудовые книжки.

„Содра“ располагает данными о месте работы жителей и их стаже с 1994 года.

Информацию „Содры“ на этой неделе получили жители, которые через год могут выходить на пенсию. Это касается тех людей, которые еще не предоставили документы о стаже, приобретенном до 1994 года. В начале каждого месяца такая информация рассылается примерно 1000 человек.

Стаж можно подтвердить и справками, полученными в архиве, предоставлением военного билета и др. Требуются оригиналы или подтвержденные нотариусом их копии.

Документы надо передать в отделении „Содры“. Важно заранее зарегистрироваться по интернету или телефону +370 5 2500883. Требуется иметь при себе удостоверение личности.

Если человек не может предоставить такие документы, он должен письменно подать заявление с просьбой помочь ему получить их, указав место и время работы и другие обстоятельства.

Если человек не может доказать наличие стажа, поскольку компания или организация, в которой он работал, не сохранила документы, то факт наличия стажа должен установить суд.