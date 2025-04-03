Важно для работавших до 1994 года: надо предоставить „Содре“ соответствующие документы

Информацию „Содры“ на этой неделе получили жители, которые через год могут выходить на пенсию. Это касается тех людей, которые еще не предоставили документы о стаже, приобретенном до 1994 года. В начале каждого месяца такая информация рассылается примерно 1000 человек.
„Содра“ располагает данными о месте работы жителей и их стаже с 1994 года.
До 1994 г. работодатели предоставляли „Содре“ только общую информацию – число работников и уплаченную сумму налогов. Персонализированная информация не предоставлялась, ее вносили в трудовые книжки.
Люди, которые работали до 1994 года, должны предоставить „Содре“ все необходимые документы, доказывающие наличие стажа.
К таким документам относятся: трудовые книжки, справки о стаже, выданные работодателями на основе имеющихся документов, подтвержденные подписью директора и печатью или выписки документов, хранящихся у работодателя.
Стаж можно подтвердить и справками, полученными в архиве, предоставлением военного билета и др. Требуются оригиналы или подтвержденные нотариусом их копии.
Документы надо передать в отделении „Содры“. Важно заранее зарегистрироваться по интернету или телефону +370 5 2500883. Требуется иметь при себе удостоверение личности.
Если человек не может предоставить такие документы, он должен письменно подать заявление с просьбой помочь ему получить их, указав место и время работы и другие обстоятельства.
Если человек не может доказать наличие стажа, поскольку компания или организация, в которой он работал, не сохранила документы, то факт наличия стажа должен установить суд.
Как узнать, есть ли у „Содры“ информация о вашем стаже до 1994 года? Подключитесь к своему профилю на сайте www.sodra.lt/gyventojui, и посмотрите папку „Mano suvestinės“. Там выберите „Nauja suvestinė“ и REP.51 „Детальная информация о стаже“ („Detali informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“).
Можно также узнать эту информацию и по телефону или в отделении „Содры“