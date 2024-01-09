Важно для клиентов банка Citadele: в субботу будут недоступны некоторые услуги

 
DELFI; ELTA
ru.DELFI.lt
"Citadele" bankas
"Citadele" bankas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Банк Citadele сообщает, что из-за проведения работ по обновлению системы ИТ kadв субботу клиенты банка не смогут осуществлять платеже в мобильном приложении или в э-банкинге. Услуги банкоматов и платежных карт будут доступными.

В пресс-релиза сказано, что банковские отделения будут работать в обычном порядке, но и там клиенты не смогут осуществить платежи. Поэтому клиентам рекомендуют заранее осуществить все необходимые платежи.

Стоит отметить, что если вы внесете на счет наличные через банкомат, их сразу учтут, ими сразу же можно будет пользоваться.

Клиенты Citadele за покупки и услуги в электронных магазинах смогут рассчитаться только с помощью платежных карт. Торговцы, принимающие платежи через Klix, смогут принимать платежи всех банков, кроме Citadele.

В указанное время нельзя также переводить деньги на счет в том же банке или в в другом банке. Все платежи рекомендуется осуществить до 17.00 ч. 12 января.

В мобильном приложении можно будет заполнить заявку на получение статуса клиента банка, но заявки проверят только после обновления систем.

Другие услуги, например, подача заявок на получение ипотечного кредита, по интернету предоставлять не будут.

Бизнес-портал Citadele во время обновления ИТ систем также не будет доступен.

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