Важнейшие изменения в 2025 году в Литве: некоторые из них жители ощутят в первые же дни

С Нового года увеличатся и пенсии по старости. В 2025 г. средняя пенсия вырастет на 73 евро и составит 673 евро. Средняя пенсия у тех, у кого есть стаж, вырастет на 81 евро, и составит 721 евро.

По предварительным данным, при повышении минимума до 1038 евро и сохранении того же необлагаемого налогами размера (ННР), доходы „на руки“ увеличатся на 69 евро и составят 777 евро.

Минимальная почасовая зарплата с начала 2025 г. увеличивается до 6,35 евро (5,65 евро), на 12%.

С начала 2025 г. в Литве увеличится минимальная зарплата - до 1038 евро, т.е. на 114 евро или на 12%.

Размер базовой социальной выплаты составит 70 евро (на данный момент 55 евро); размер базовой пенсии по инвалидности - 248 евро (на данный момент - 197 евро); размер базовой выплаты на целевые компенсации - 208 евро (сейчас 165 евро); размер государственного пособия - 221 евро (сейчас 176 евро).

С начала 2025 г. увеличатся и базовые размеры социальных выплат.

С января 2025 г. индексация пенсий увеличится на 1,75%, база госпенсии увеличится с 72,35 до 73,62 евро, а пенсия одинокого человека составит 42,29 евро.

Согласно прогнозам, средняя пенсия в Литве составит 46% от средней зарплаты „на руки“, а средняя пенсия у людей с необходимым стажем – 49,4% средней зарплаты „на руки“.

Увеличится и пособие по безработице. Оно состоит из постоянной и переменной части. Постоянная часть зависит от минимальной зарплаты, поскольку вырастет минимум, постоянная часть увеличится до 241,54 евро (сейчас 215,01 евро).

Например, однократное пособие на новорожденного в 2025 г. увеличится с 605 до 770 евро, „детские“ деньги – до 122,5 евро, а „детские“ деньги для многодетных семей или с детьми-инвалидами - до 194,6 евро, однократное пособие для детей, которые выросли под опекой и стали совершеннолетними увеличится с 4125 до 5250 евро, помощь на покупку школьных принадлежностей увеличится с 110 до 140 евро, подобие на погребение с 440 до 560 евро.

В результате различные группы жителей Литвы, включая получателей социальной помощи, пособий, выплат на детей, компенсаций расходов на оказание индивидуальной помощи, могут рассчитывать на большую поддержку от государства

Фермеры, которые занимаются индивидуальной деятельностью (если размер экономического хозяйства (EDV) не больше 2) платят ОНЗ в размере 2,33% от минимума (значит, в 2025 - 24,19 евро в месяц).

С 1 января 2025 года минимальная зарплата составит 1038 евро „на бумаге“ (сейчас 924 евро). ОНЗ составляет 6,98% от минимальной зарплаты, значит в 2025 году составит 72,45 евро (в этом 64,50 евро) в месяц.

С Нового года в Литве повышают минимальную зарплату, поэтому увеличиваются взносы по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ) для самозанятых и безработных. Из-за повышения налога в год придется платить почти на 100 евро больше.

Среднее пособие по безработице в 2025 году увеличится в среднем на 52 евро до 525,5 евро.

В 2025 г. этот взнос будет 90,51 евро, если человек дополнительно откладывает 3% на пенсию – 121,65 евро.

С минимальной зарплатой связаны и взносы на соцстрахование. Это актуально для владельцев бизнес-удостоверений. Эти люди платят налоги на соцстрах в размере 8,72% от минимальной зарплаты.

Лица до 18 лет, студенты дневных отделений вузов, инвалиды, зарегистрированные в Службе занятости безработные застрахованы на деньги государства. За работающих ОНЗ переводит работодатель.

ОНЗ в Литве должны платить все жители. Застрахованным государство гарантирует предоставление медицинских услуг, а если человек не застрахован, то он бесплатно получает только услуги скорой помощи, за остальные услуги ему придется платить.

Нагреваемый табак подорожает на 24 цента. Подорожает жидкость для электронных сигарет – 2 мл подорожают на 92 цента. В 2026 и 2027 г. – он подорожает еще больше - на 2,25 и 5,69 евро.

20 сигарет подорожают на 26 центов, 20 г сигар и сигарилл – на 36 центов, курительный табак – на 26 центов.

В 2025 году акцизы на этиловый спирт вырастут на 12,6%, на промежуточную продукцию свыше 15% – на 11,1%, на вино и другие напитки брожения – примерно на 16,3%, на пиво – на 16%. Акцизы на промежуточную продукцию до 15% вырастут на 24,8%. В результате 0,5 л пива подорожает на 5 центов, вино крепче 8,5% – на 21 цент, крепкий алкоголь – на 69 центов.

С 1 января вступают в силу повышенные акцизы на алкогольные напитки, табачные изделия. Цель такого подорожания - сбор средств на финансирование обороны.

За электричество будут платить дороже 460 000 пользователей, которые расходуют меньше всего электроэнергии и не выбрали независимого поставщика. С января они будут платить на 3–5% или 0,3–1,1 евро больше (зависит от плана).

Дороже за электричество и газ с Нового года будут платить жители Литвы, которые расходуют меньше всего ресурсов, но и не только они.

В следующем году только из-за изменения налогов литр бензина в Литве подорожает на 6 евроцентов, а дизельного топлива – на 13 евроцентов, сжиженный газ для автомобилей на 4 евроцента.

С Нового года по этому плану 1 кВт/ч электричества будет стоить 20,5 евроцента – на 4% или 0,8 евро дороже, чем во втором квартале 2024 г. (19,7 евроцента).

С Нового года меняется часть цены, регулируемая государством, это скажется на ценах как для клиентов гарантийных поставок, так и для клиентов независимых поставщиков.

Газ подорожает отчасти из-за прогнозируемых более высоких цен. Некоторые потребители будут платить более высокую абонентскую плату. Больше всего перемен ждет потребителей первой группы (которые используют газ для приготовления пищи (до 300 м3 в год).