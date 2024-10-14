2024.10.14 11:24

Важная информация для пассажиров поездов: временно не будет ходить поезд в Клайпеду и из нее

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Bendrovės archyvas

„Литовские железные дороги“ сообщают, что с 14 до 20 октября будут ремонтировать столетний железнодорожный мост в Таучай, поэтому на наделю отменяют поезда на маршруте Вильнюс-Клайпеда.

LTG Infra отремонтирует построенный в 1925 году Таучайский мост (включен в список объектов культурного наследия), чтобы поездки поездов по нему были безопасными.

Во время ремонта мост поднимут, поменяют опорные элементы, зальют под них новые бетонные основания, поэтому движение по мосту будет временно остановлено. Проведут и другие работы, которые продлят срок службы моста как минимум на 50 лет.

„Мы сделаем все возможное, чтобы ремонтные работы были завершены оперативно, а движение поездов как можно быстрее возобновлено“, сказал представитель подрядчика Leonhard Weiss Lietuva Михаил Липкин.

14–20 октября поезда по маршруту Вильнюс-Клайпеда ходить не будут, на это время остановлена продажа билетов. На протяжении этой недели чаще будут курсировать поезда на маршруте Вильнюс-Шяуляй. В зависимости от дня недели будет по 6-12 рейсов в день, больше рейсов будет в выходные дни. Этой осенью не только из-за ремонта, но и из-за электрификации планируют перемены на маршрутах Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс и Радвилишкис-Клайпеда-Радвилишкис.

Грузовые поезда во время ремонта Таучайского моста будут ходить через Пагегяй. Поэтому 14–20 октября грузы будут доставлять в Клайпеду, но из-за меньшей пропускной способности в Пагегяй возможна задержка доставки до 24 ч.

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