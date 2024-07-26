В здании вильнюсской Ратуши открылось кафе

„Когда мы подписывали документы об открытии ресторана и кафе в здании Ратуши, мы понимали, на что идем, но не побоялись вызовов. Мы решили, что это интересно, опыт у нас есть, мы гордимся крепкой командой. Историческое здание диктовало немало специфических условий. Мы довольны частью достигнутого“, – сказала Шлапялене.