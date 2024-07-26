В здании вильнюсской Ратуши открылось кафе

Владельцы кафе и ресторана Kristoforas – предприниматели Йоланта и Далюс Шлапяляй, основатели ЗАО Riekė. Этой компании принадлежат также рестораны Mokslininkai и Skonio slėnis.
„Когда мы подписывали документы об открытии ресторана и кафе в здании Ратуши, мы понимали, на что идем, но не побоялись вызовов. Мы решили, что это интересно, опыт у нас есть, мы гордимся крепкой командой. Историческое здание диктовало немало специфических условий. Мы довольны частью достигнутого“, – сказала Шлапялене.
По ее словам, целью было создание места, в котором было бы уютно выпить кофе с десертом, коктейль, вино, заказать легкие закуски. Для кафе были созданы новые коктейли, их разработала специалист Вигинта Герулите. Меню закусок разработал шеф Эрнестас Виршилас, который возглавит кухню ресторана. э
Интерьер кафе и ресторана разработала студия дизайна Kirson Design Group.