В закупках Litexpo для саммита НАТО выявлены нарушения

"Служба, изучив все полученные документы, объяснения и обстоятельства закупок, подготовила заключения оценки этих закупок. В оценочных заключениях служба не ставит под сомнение важность мероприятия НАТО, а также факт возложения на закупающую организацию обязательства по выполнению поставленных Правительством задач, тем не менее, обстоятельства, указанные закупающей организацией, не соответствуют категории непредвиденных событий, следовательно, она нарушила принципы равенства и прозрачности, закрепленные в Законе о государственных закупках, проведя закупки путем необъявленных переговоров", – указывается в пресс-релизе.
СОГЗ рассмотрела в общей сложности восемь закупок: "Услуги по подготовке технического проекта (визуализации, плана) для мероприятия НАТО"; "Аренда конференц-оборудования"; "Приобретение и аренда услуг сети и товаров, необходимых для ее работы для проведения мероприятия"; "Аренда конструкций"; "Дизайнерские услуги"; "Аренда осветительного оборудования"; "Оказание строительно-монтажных, демонтажных работ и услуг по утилизации конструкций (строительные работы дом в доме)"; "Печатное производство и оформление помещения к мероприятию".
При проведении оценки служба опиралась на закупочную и иную документацию и разъяснения, предоставленные закупочной организацией, а также на документы и объяснения, полученные от других государственных ведомств или учреждений об обстоятельствах закупки.