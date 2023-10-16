В закупках Litexpo для саммита НАТО выявлены нарушения

 
ELTA
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NATO viršūnių susitikimo erdvės „Litexpo“ parodų rūmuose
NATO viršūnių susitikimo erdvės „Litexpo“ parodų rūmuose
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Служба по осуществлению государственных закупок (СОГЗ), ​​изучив закупки, сделанные Litexpo для саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), сообщает о выявленных нарушениях.

"Служба, изучив все полученные документы, объяснения и обстоятельства закупок, подготовила заключения оценки этих закупок. В оценочных заключениях служба не ставит под сомнение важность мероприятия НАТО, а также факт возложения на закупающую организацию обязательства по выполнению поставленных Правительством задач, тем не менее, обстоятельства, указанные закупающей организацией, не соответствуют категории непредвиденных событий, следовательно, она нарушила принципы равенства и прозрачности, закрепленные в Законе о государственных закупках, проведя закупки путем необъявленных переговоров", – указывается в пресс-релизе.

СОГЗ рассмотрела в общей сложности восемь закупок: "Услуги по подготовке технического проекта (визуализации, плана) для мероприятия НАТО"; "Аренда конференц-оборудования"; "Приобретение и аренда услуг сети и товаров, необходимых для ее работы для проведения мероприятия"; "Аренда конструкций"; "Дизайнерские услуги"; "Аренда осветительного оборудования"; "Оказание строительно-монтажных, демонтажных работ и услуг по утилизации конструкций (строительные работы дом в доме)"; "Печатное производство и оформление помещения к мероприятию".

При проведении оценки служба опиралась на закупочную и иную документацию и разъяснения, предоставленные закупочной организацией, а также на документы и объяснения, полученные от других государственных ведомств или учреждений об обстоятельствах закупки.

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